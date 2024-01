5 mỹ nhân Việt đi thi nhan sắc quốc tế năm 2023 giúp Việt Nam "bội thu" thành tích

Theo bảng xếp hạng "Country of the year 2023" từ chuyên trang sắc đẹp Global Beauties, Việt Nam xếp hạng thứ 9 trên "bản đồ nhan sắc" quốc tế. Được biết, bảng xếp hạng này đánh giá căn cứ vào thành tích của đại diện các nước tại 5 cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn diễn ra trong năm 2023 gồm: (Miss Universe) Hoa hậu Hoàn vũ; (Miss World) Hoa hậu Thế giới; Hoa hậu Quốc tế; Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).

Hiện tại, chỉ còn cuộc thi Miss World 2023 chưa tổ chức. Theo đó, Hoa hậu Mai Phương - đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này tại Ấn Độ vào ngày 18/2/2024. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2023 dự kiến diễn ra ngày 9/4/2024.

Cùng điểm lại thành tích đáng nể của 5 mỹ nhân Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế đình đám trong năm 2023:

Đặng Thanh Ngân - Á hậu 4 Miss Supranational 2023

Tối 15/7, chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 diễn ra tại Ba Lan thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Vượt qua dàn đối thủ "nặng ký" Đặng Thanh Ngân - đại diện Việt Nam được xướng tên giành ngôi vị Á hậu 4. Cô nhận tiara và hoa chúc mừng từ Miss Supranational 2022 Lalela Mswane. Chủ nhân vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 là người đẹp Ecuador Andrea Aguilera. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 và Á hậu 3 lần lượt thuộc về đại diện Philippines, Brazil, Anh.

Vóc dáng quyến rũ của Đặng Thanh Ngân - Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. (Ảnh: FBNV)

Danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 là kết quả màn "lội ngược dòng" ngoạn mục của Đặng Thanh Ngân tại cuộc thi sắc đẹp này. Bởi ngay từ những ngày đầu thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, đại diện Việt Nam không được các chuyên trang nhan sắc uy tín như Missosology, Sash Factor dự đoán trong Top 5 chung cuộc.

Việc tham gia cuộc thi Miss Supranational 2023 được cho là cơ hội giúp Đặng Thanh Ngân thỏa nguyện giấc mơ trở lại "đường đua" sắc đẹp sau 6 năm chuyên tâm vào nghiệp diễn xuất, kể từ sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng 1,75m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-60-95cm. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, Đặng Thanh Ngân xúc động chia sẻ: "Tôi biết ơn những sự cố gắng của bản thân. Tôi đã rơi những giọt nước mắt tự hào và hạnh phúc khi nhận được thành quả xứng đáng này. Đối với tôi, đây chính là thành công lớn nhất mà tôi luôn theo đuổi..."



Danh hiệu Á hậu 4 là kết quả của màn "lội ngược dòng" ngoạn mục của Đặng Thanh Ngân tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. (Nguồn clip: FBNV)

Lê Hoàng Phương - Á hậu 4 Miss Grand International 2023

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Cô sở hữu chiều cao 1,76m cùng số ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm.

Kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương tích cực trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng ứng xử... Nữ kiến trúc sư từng nhận ý kiến trái chiều từ một số cư dân mạng cho rằng, cô "quá tuổi" để đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Thậm chí, Lê Hoàng Phương bị nhận xét là không phù hợp để trở thành đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam.

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt về quá trình tham gia tranh tài tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương tiết lộ rằng: "Ngoài sự nỗ lực của bản thân, "vũ khí" mạnh nhất mà tôi có được đó là tình cảm cũng như sự cổ vũ của gia đình, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Chính những điều đó đã giúp tôi có được sự bền bỉ, kiên trì và không bỏ cuộc dù gặp bất cứ khó khăn gì".

Với kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm, Lê Hoàng Phương khiến người hâm mộ tự hào khi góp mặt trong Top 10 Best in Swimsuit do fan bình chọn. Ngoài ra, cô là một trong ba thí sinh chiến thắng giành giải Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) trong khuôn khổ cuộc thi này.

Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1m76 cùng số ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. (Ảnh: FBNV)

Thành tích của Lê Hoàng Phương tại chung kết Miss Grand International 2023 được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng của cô. (Ảnh: FBNV)

Lê Nguyễn Ngọc Hằng - Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023



Sau thành công của Lê Nguyễn Bảo Ngọc - chủ nhân của vương miện Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng không tránh khỏi áp lực khi trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp này trong năm 2023. Kết quả, Ngọc Hằng đoạt giải Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023. Cô giành thêm danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania (Hoa hậu Liên lục địa châu Á và châu Đại dương) 2023.

Ngọc Hằng đoạt giải Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023. (Ảnh: FBNV)

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại TP.HCM. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tham gia "đường đua" Miss Intercontinental 2023, Ngọc Hằng đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu thành tích thể thao đáng nể như: Nhị đẳng huyền đai môn Karate cấp quốc gia; huy chương đồng giải điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia; bằng chứng nhận huy chương đồng đấu đối kháng nữ Karate giải vô địch Karate trẻ của TP.HCM năm 2013.

Hiện tại, Á hậu Ngọc Hằng đang theo học Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Western Sydney. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, thử sức mình với vai trò MC. Cô còn gây ấn tượng với khán giả với khả năng ca hát, nhảy, đánh đàn...

Á hậu Ngọc Hằng hữu chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng 85-60-89cm. (Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Lan Anh - Á hậu 2 Miss Earth 2023



Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 1997 từng tốt nghiệp Đại Học California State University of Fullerton. Cô sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-60-95cm.



Dù là người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn nhưng Lan Anh được đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt cùng sự nhiệt huyết trong những dự án thiện nguyện bảo vệ môi trường. Tại Miss Earth 2023, Đỗ Thị Lan Anh khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi lo lắng khi cô bị viêm khớp cổ chân ngay trước thềm cuộc thi diễn ra ở Việt Nam.

Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth 2023 được tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Miss Earth Vietnam)

Kết quả, Đỗ Thị Lan Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2023 (Hoa hậu Nước), tương đương với ngôi vị Á hậu 2. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1997 còn nhận thêm giải phụ Best Appreance (Người đẹp có màn xuất hiện xuất sắc nhất) và Best National Costume (Trình diễn Trang phục Dân tộc xuất sắc nhất) trong khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp này.

Người đẹp sinh năm 1997 đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Earth 2023. (Ảnh: FBNV)

Phương Nhi - Top 15 Miss International 2023

Á hậu Phương Nhi (sinh năm 2002) sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 80-57-88cm. Người đẹp gốc Thanh Hóa là đại diện Việt Nam tham gia "đường đua" Miss International 2023 diễn ra tại Nhật Bản. Cô theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế Đại học Luật Hà Nội, thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Để tập trung tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023, Phương Nhi đã quyết định xin bảo lưu kết quả học tập tại Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, Phương Nhi từng giành giải Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) và thắng giải phụ Người có làn da đẹp nhất tại cuộc thi này.

Phương Nhi lọt Top 15 Miss International 2023. (Ảnh: FBNV, Missosology) Phương Nhi trình diễn trang phục dạ hội mang tên "Ngọc Phương Đông" tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023. (Ảnh: FBNV)



Tại cuộc thi Miss International 2023, Phương Nhi được nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín đánh giá là thí sinh nổi trội. Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2023. Tuy nhiên, Phương Nhi dừng chân ở Top 15 Miss International 2023 khiến người hâm mộ tiếc nuối.



Gần đây nhất, Á hậu Phương Nhi được bình chọn vào Top 20 gương mặt đẹp nhất các cuộc thi sắc đẹp năm 2023 do chuyên trang sắc đẹp Cutiepie Beauty bình chọn. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 2002 cũng dẫn đầu bảng xếp hạng 20 thiết kế váy dạ hội đẹp nhất năm 2023 do chuyên trang sắc đẹp BPageant Corner công bố với thiết kế mang tên "Ngọc Phương Đông" được cô trình diễn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023.

Nhan sắc xinh đẹp đời thường của Phương Nhi - Top 15 Miss International 2023. (Ảnh: FBNV)