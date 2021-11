Lịch đi học lại của 63 tỉnh thành mới nhất hôm nay: Có nơi lại hoãn cho học sinh đến lớp

Lịch đi học lại của 63 tỉnh thành mới nhất hôm nay: Đà Nẵng tiếp tục hoãn cho học sinh tới trường

Lịch đi học lại của 63 tỉnh thành mới nhất hôm nay (11/11) ghi nhận nhiều sự thay đổi. Dịch bệnh đã khiến lịch đi học lại của học sinh ở một số tỉnh thành buộc phải dời sang thời điểm khác.

Tại Đà Nẵng, tối 10/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở GDĐT chưa tổ chức cho học sinh đi học lại từ ngày 15/11, do tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trước khi tổ chức học trực tiếp trở lại, thành phố sẽ có thông báo trước một tuần để các trường học, địa phương và người dân chuẩn bị. Riêng việc đi học của trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà), Sở GDĐT cần nắm rõ tình hình, có chỉ đạo sớm về việc tiếp tục đi học hay dừng học của học sinh trong thời gian tới.

Đây là lần lùi lịch trở lại trường tiếp theo của TP Đà Nẵng. Hồi tháng 10, TP Đà Nẵng từng thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc lùi thời gian tổ chức đi học trực tiếp các khối học đến ngày 15/11, thay vì ngày 1/11 như dự kiến.

Những học sinh của Trường THCS Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội) háo hức đến trường sáng 8/11. Ảnh: Viết Niệm

Trong khi đó, tại Kon Tum, các trường trên địa bàn TP Kon Tum lần lượt cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 8/11 (gồm 21 xã, phường của thành phố).

UBND TP Kon Tum yêu cầu chia làm 3 mốc thời gian học trực tiếp.

Theo đó, mốc 1 tổ chức học trực tiếp từ ngày 8/11 áp dụng đối với các trường đủ điều kiện.

Mốc 2 học trực tiếp từ ngày 10/11 áp dụng đối với các trường học trên địa bàn phường Quang Trung. Bởi, ngày 7/11 đã dỡ bỏ khu vực phong toả tại Tổ 6. Do đó, hiện nay đã chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 3 (màu cam) xuống Cấp độ 2 (màu vàng), các trường học trên địa bàn sẽ thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, theo dõi thêm 2 ngày, nếu tình hình ổn định, học trực tiếp từ ngày 10/11.

Mốc 3, học trực tiếp từ ngày 15/11 áp dụng đối với các trường đang được trưng dụng làm khu theo dõi sức khoẻ tập trung. Sau ngày 11/11 các khu này sẽ kết thúc. Do đó các xã, phường tiến hành vệ sinh, khử khuẩn và bàn giao về cho trường để tiến hành dạy học trực tiếp từ ngày 15/11.

Tại Lai Châu, Phòng GDĐT huyện Tam Đường và TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu tạm thời cho học sinh tại 37 trường học trực thuộc tạm dừng đến trường từ 8/11 đến hết 14/11. Học sinh tại xã Bản Giang tạm dừng nghỉ học cho đến khi cơ quan chức năng đánh giá là vùng an toàn. Trong thời gian này, các trường duy trì việc giao bài tập, kiến thức ôn tập cho học sinh.

Tại Khánh Hòa, UBND huyện Diên Khánh đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 8/11 và chưa có lịch đi học lại của học sinh. Các trường mầm non, cơ sở mầm non tư thục chưa tổ chức dạy học. Các trường tiểu học, THCS cho học sinh tạm chuyển sang học trực tuyến.

Chi tiết lịch đi học lại của 63 tỉnh thành mới nhất hôm nay

1. An Giang: Chưa có thông báo lịch đi học trở lại.

2. Bà Rịa - Vũng Tàu: Dạy trực tuyến hết học kỳ 1. Huyện Côn Đảo tiếp tục dạy học trực tiếp.

3. Bạc Liêu: Chưa có thông báo lịch học sinh đi học lại.

4. Bắc Giang: Học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở huyện Việt Yên chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến; học sinh mầm non nghỉ học. Các nơi còn lại tổ chức dạy học trực tiếp.

UBND huyện Yên Thế cũng có văn bản hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 3/11.

5. Bắc Kạn: Học sinh đã đi học trở lại.

6. Bắc Ninh: Học sinh đã đi học trở lại. Trừ các trường tiểu học, THCS tại Quế Võ và một số phường ở TP Bắc Ninh học trực tuyến từ ngày 1/11.

7. Bến Tre: Ngày 1/11, học sinh toàn bộ các cấp học trực tiếp. Ngày 15/11, trẻ mầm non học trực tiếp

8. Bình Dương: Chưa có thông báo về việc học sinh đến trường.

9. Bình Định: Học sinh đã đi học trở lại. TP Quy Nhơn và một số trường ở huyện Phù Cát, một số trường học ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước dừng cho học sinh đến trường.

10. Bình Phước: Chưa có thông báo mới.

11. Bình Thuận: Học sinh đã đi học lại, trừ huyện Hàm Thuận Bắc dừng dạy học trực tiếp từ ngày 28/10. Thị xã La Gi tạm hoãn thời gian nhập học của trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Thời gian học cụ thể sẽ thông báo sau.

12. Cà Mau: Tạm dừng tất cả việc học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2/11. Khối mầm non, tiểu học tiếp tục chưa dạy và học trực tuyến.

13. Cần Thơ: Học sinh cấp tiểu học sẽ tiếp tục học qua truyền hình, tại nhà từ ngày 1/11.

14. Cao Bằng: Học sinh đã học trực tiếp.

15. Đà Nẵng: Chưa tổ chức cho học sinh đi học lại từ ngày 15/11, do tình hình dịch bệnh phức tạp.

16. Đắk Lắk: Học sinh vùng xanh trở lại trường, còn lại học trực tuyến.

17. Đăk Nông: Học sinh bậc phổ thông thuộc 6/8 huyện, thành phố đã quay trở lại trường. TP Gia Nghĩa tạm dừng tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp từ ngày 1/11 cho đến khi có thông báo lại.

18. Điện Biên: Học sinh đã đi học trở lại. Hơn 200 học sinh và 20 giáo viên của huyện Điện Biên phải thực hiện cách ly tập trung, gần 10.000 học sinh phải nghỉ học trực tiếp từ 2/11.

19. Đồng Nai: Thời gian cho học sinh trở lại trường học bắt đầu thực hiện từ ngày 22/11 đến 1/12. Mỗi huyện và thành phố sẽ chọn từ 1 đến 4 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại, phải đảm bảo đúng các quy định về an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

20. Đồng Tháp: Chưa có thông báo mới.

21. Gia Lai: Học sinh một số địa phương đã đi học trở lại.

22. Hà Giang: Các cấp mầm non, Tiểu học, THCS, THPT nghỉ học từ 1/11 đến hết 13/11.

23. Hà Nam: Học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

24. Hà Nội: Chỉ học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của huyện Ba Vì (Hà Nội) có lịch đi học lại, học trực tiếp từ 8/11. Các khối lớp còn lại học trực tuyến, cấp mầm non nghỉ học ở nhà.

29 quận huyện, thị xã còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Cấp học mầm non nghỉ học, ở nhà.

25. Hà Tĩnh: Học sinh đã đi học trở lại. Sáng 5/11, toàn bộ học sinh từ Mầm non đến THCS của huyện Thạch Hà dừng dạy học trực tiếp. 7 trường ở TP Hà Tĩnh cũng thông báo tới phụ huynh về việc nghỉ học.

26. Hải Dương: Học sinh trên địa bàn xã Ninh Hải (Ninh Giang), khoảng 11.000 học sinh tại các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và TX Kinh Môn phải tạm ngừng đến trường dừng đến trường do có các ca Covid-19.

Ngày 6/11, học sinh mầm non, tiểu học, THCS của xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tạm dừng đến trường. Học sinh trường THPT Kim Thành cũng dừng đến trường do có ca dương tính.

Ngày 8/11, học sinh TP Hải Dương dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

27. Hải Phòng: 3 trường trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương phải tạm cho học sinh nghỉ học để thực hiện việc xét nghiệm sau khi phát hiện hai học sinh nghi mắc Covid-19 vào ngày 3/11.

Từ ngày 8/11, học sinh 2 trường THCS Hồng Bàng và tiểu học Nguyễn Huệ (quận Hồng Bàng); toàn bộ các trường học (từ mầm non đến THPT) trên địa bàn quận Kiến An, 3 trường học trên địa bàn huyện An Lão là Trường THPT Trần Hưng Đạo, THPT An Lão, THCS An Tiến chuyển sang học trực tuyến.

28. Hậu Giang: Chưa có thông báo mới.

29. Hòa Bình: Học sinh đã đi học trở lại.

30. Hưng Yên: Chưa có thông báo mới.

31. Khánh Hòa: Học sinh các cấp ở Khánh Hòa đi học tập trung trở lại từ 2/11, trừ các trường hợp chưa an toàn.

32. Kiên Giang: Học sinh một số địa phương đã đi học trở lại.

33. Kon Tum: Các trường trên địa bàn TP Kon Tum lần lượt cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 8/11 (gồm 21 xã, phường của thành phố).

34. Lai Châu: Phòng GDĐT huyện Tam Đường và TP Lai Châu tạm thời cho học sinh tại 37 trường học trực thuộc tạm dừng đến trường từ 8/11 đến hết 14/11.

35. Lâm Đồng: Học sinh một số địa phương đã đi học trở lại.

36. Lạng Sơn: Học sinh đã đi học trở lại.

37. Lào Cai: Huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn đã tạm dừng học trực tiếp tại nhiều điểm trường để phòng chống dịch.

38. Long An: Chưa có thông báo mới.

39. Nam Định: Học sinh TP Nam Định nghỉ học trực tiếp đến khi có thông báo mới. Mới nhất, học sinh tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 8/11.

40. Nghệ An: Một số nơi học sinh đã đi học trở lại.

41. Ninh Bình: Học sinh đã đi học trở lại.

42. Ninh Thuận: Một số nơi học sinh đã đi học trở lại.

43. Phú Thọ: Trường THPT Tân Sơn, THPT Minh Đài (huyện Tân Sơn) tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến từ 3/11 cho đến khi có thông báo cho học sinh đi học trở lại.

Sáng 8/11, Trường THCS Lâm Thao, các trường Tiểu học, THCS của 9/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao và Trường THPT Long Châu Sa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã đi học trở lại.

44. Phú Yên: Học sinh một số địa phương đã đi học trở lại.

45. Quảng Bình: UBND huyện Tuyên Hóa quyết định toàn bộ học sinh trên địa bàn chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 2/11.

46. Quảng Nam: Học sinh ở các trường có ca mắc Covid-19 ở huyện Nam Trà My nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

47. Quảng Ngãi: Một số cơ sở đi học trở lại. Huyện Mộ Đức tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

48. Quảng Ninh: Học sinh Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) học trực tuyến. Các trường tiểu học, THCS của 3 xã: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế (TX Đông Triều) thực hiện chuyển từ dạy trực tiếp sang dạy học trực tuyến. Các trường mầm non tại 3 xã này cũng đã tạm dừng cho trẻ đến trường.

49. Quảng Trị : Từ ngày 1/11, học sinh các cấp tại TP Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho đến khi có thông báo mới.

50. Sóc Trăng: Chưa có thông báo mới.

51. Sơn La: Một số nơi học sinh đã đi học trở lại.

52. Tây Ninh: Học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

53. Thái Bình: Học sinh đã đi học trở lại.

54. Thái Nguyên: Các cơ sở giáo dục, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP Thái Nguyên tạm dừng cho trẻ đến trường từ 2/11, còn lại học trực tiếp.

55. Thanh Hoá: Tạm dừng đến trường với học sinh tại thị xã Bỉm Sơn và học sinh cả 3 cấp học trên địa bàn 7 xã, phường có các ca F0 gồm: Các Sơn, Thanh Sơn, Trường Lâm, Hải Nhân, Định Hải, Ninh Hải và Hải Hoà để phòng, chống dịch Covid-19.

56. Thừa Thiên Huế: Học sinh 3 trường THPT và 45 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quảng Điền được thông báo tạm dừng đến trường học tập trung từ 1/11, chuyển qua hình thức học trực tuyến.

57. Tiền Giang: Sáng 8/11, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông đã chính thức trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến.

58. TP.HCM: Học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) được đi học trực tiếp, còn lại học trực tuyến. Dự kiến 10/12 cho toàn bộ học sinh trở lại trường.

59. Trà Vinh: Chưa có thông báo mới.

60. Tuyên Quang: Học sinh đã đi học trở lại.

61. Vĩnh Long: Chưa có thông báo học sinh đi học lại.

62. Vĩnh Phúc: 36 trường học thực hiện chuyển trạng thái dạy học trực tuyến, gồm 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.

63. Yên Bái: Học sinh đã đi học trở lại. Tuy nhiên, sáng 5/11, huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn đã tạm dừng học trực tiếp tại nhiều điểm trường để phòng chống dịch.

Trên đây là lịch đi học lại của 63 tỉnh thành mới nhất hôm nay, 11/11, Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vào ngày mai, mời bạn đọc và quý phụ huynh theo dõi!