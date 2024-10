Võ Lê Quế Anh bị đồn được một chàng trai âm thầm "mua vote", chắc suất Á hậu 5 Miss Grand International 2024?

Trước chung kết Miss Grand International 2024: Võ Lê Quế Anh nhận "tin vui"?

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Trước đêm thi quan trọng này, Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh được đông đảo cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng mang về thành tích tốt cho Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cho biết nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng yêu nhan sắc nên trang phục mang tên "Thảm Xà Cừ" trình diễn trong phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) hôm 20/10 vừa qua đã lọt vào Top 5 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Theo đó, thiết kế độc đáo của NTK Nguyễn Ngọc Tứ đã chính thức góp mặt trong Top 10 tranh giải Best National Costume trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2024.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2024. (Ảnh: FBNV)

Trước thềm chung kết Miss Grand International 2024, Võ Lê Quế Anh liên tiếp đón nhận "tin vui". Đáng chú ý, đại diện Việt Nam có màn "lội ngược dòng" tại hạng mục Miss Popular Vote khi có thời điểm vươn lên dẫn đầu danh sách các thí sinh được bình chọn nhiều nhất thông qua trang chủ cuộc thi sắc đẹp này. Nếu giữ vững phong độ có phiếu bình chọn cao nhất ở hạng mục Miss Popular Vote thì Quế Anh sẽ vào thẳng vào Top 10 Miss Grand International 2024. Điều này đồng nghĩa với thứ hạng thấp nhất của thí sinh thắng giải Miss Popular Vote tại Miss Grand International 2024 là giành giải Á hậu 5.

Tuy nhiên, thành tích hiện tại của Hoa hậu Võ Lê Quế Anh tại hạng mục Miss Popular Vote đang nhận về ý kiến trái chiều. Ngoài những người tiếp tục kêu gọi ủng hộ đại diện Việt Nam trước chung kết Miss Grand International 2024 thì không ít cư dân mạng nghi ngờ về việc không minh bạch, có người âm thầm "mua vote" cho Võ Lê Quế Anh để cô thắng giải Miss Popular Vote. Thậm chí, một số diễn đàn, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin "chàng trai tự nhận đã chi gần 200 triệu đồng để mua vote cho Hoa hậu Quế Anh lọt Top 1 Miss Grand International 2024".

Cư dân mạng xôn xao lan truyền thông tin "chàng trai tự nhận đã chi gần 200 triệu đồng để mua vote cho Hoa hậu Quế Anh lọt Top 1 Miss Grand International 2024". (Ảnh: Chụp màn hình)

Tối 24/10, trao đổi với PV Dân Việt xoay quanh nghi vấn có chàng trai âm thầm "mua vote" để Võ Lê Quế Anh chắc suất Á hậu 5 Miss Grand International 2024, phía đại diện công ty quản lý của người đẹp sinh năm 2001 chính thức lên tiếng.

"Chúng tôi không thể kiểm chứng được thông tin, do mọi thông tin về lượt vote được phía tổ chức Miss Grand International bảo mật. Tuy nhiên, Quế Anh và công ty quản lý trân trọng, biết ơn mọi sự ủng hộ và cổ vũ của khán giả đối với đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2024", phía đại diện Hoa hậu Võ Lê Quế Anh chia sẻ với Dân Việt.

Hiện tại, "cuộc đua" ở hạng mục Miss Popular Vote càng thêm gay cấn khi các thứ hạng thay đổi liên tục trước chung kết Miss Grand International 2024.

Gần đây nhất, bảng xếp hạng Miss Popular Vote của Miss Grand International 2024 một lần nữa được BTC cuộc thi cập nhật số liệu vào lúc 4 giờ chiều (giờ Thái Lan) ngày 24/10. Theo đó, đại diện Myanmar vươn lên vị trí dẫn đầu với 30% tổng lượng phiếu bầu. Ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt ghi nhận thành tích của Miss Grand Indonesia (29%), Miss Grand Vietnam - Võ Lê Quế Anh (26%).

"Cuộc đua" ở hạng mục Miss Popular Vote càng thêm gay cấn khi các thứ hạng thay đổi liên tục trước chung kết Miss Grand International 2024. Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam hiện đang có mặt trong Top 3 người đẹp dẫn dầu ở hạng mục này. (Ảnh: FBNV, Miss Grand International).

Đại diện Việt Nam đã có mặt trong Top 5 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất trước chung kết Miss Grand International 2024. (Ảnh: Miss Grand International)

Clip: Võ Lê Quế Anh trình diễn Trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2024. (Nguồn: Ghi màn hình Miss Grand International)

Ngoài thành tích Top 5 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2024, Võ Lê Quế Anh đã được gọi tên vào Top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, lọt vào Top 14 phần thi Grand Voice Awards, đồng thời có mặt trong Top 16 hạng mục Country's Power of The Year.

Chia sẻ với PV Dân Việt về "vũ khí sắc bén" và mục tiêu của mình tại Miss Grand International 2024, Võ Lê Quế Anh cho biết: "Tôi nghĩ đó là dải sash (dải băng đeo – PV) mang tên Việt Nam được đặt trên vai mình. Tôi mong rằng hai tiếng Việt Nam sẽ được vang lên nhiều lần tại các đêm thi quan trọng tại Miss Grand International 2024".