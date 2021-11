Lịch trực tiếp Derby Milan và loạt trận bóng đá châu Âu cuối tuần

Hiện tại AC Milan cùng Napoli, Liverpool và Freiburg là 4 CLB vẫn đang giữ thành tích bất bại ở 5 giải lới châu Âu. Đã khá lâu, AC Milan mới thực sự cho thấy khả năng chạy đua cho chức vô địch Serie A mạnh mẽ đến thế. Những trận đấu với các đối thủ lớn sẽ là thước đo quan trọng nhất cho khả năng chạy đua của AC Milan.

Milan hiện đã trải qua 4 trận đấu khó trong 10 vòng và họ bất bại với 3 trận thắng, 1 trận hoà với nhiều kiểu thắng khác nhau, lội ngược dòng có, dẫn trước có, may mắn cũng có. Còn Inter Milan đang thất thế về điểm số, nhưng có vẻ họ đang mạnh hơn ở khả năng tấn công khi kiểm soát bóng ít hơn so với Milan, nhưng lại hiệu quả hơn khi sút cầu môn nhiều hơn và bàn thắng cao hơn. AC Milan đang thể hiện sự khởi đầu như mơ, liệu họ sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trong trận derby cuối tuần này gặp ĐKVĐ Serie A?

Barcelona cũng đang là tâm điểm của sự chú ý tại La Liga hiện nay, họ đang khủng hoảng khi HLV Koeman bị sa thải, tiếp sau là bị Alaves cầm hòa trên sân nhà, tới Aguero chấn thương dài hạn… Dường như tất cả những vận đen đều dồn vào Barcelona ở cùng 1 thời điểm. Họ sẽ chơi như thế nào trong trận đấu cuối tuần này khi làm khách với Celta Vigo?

Ngoài ra, cuối tuần này còn rất nhiều trận đấu thú vị khác như: Bordeaux vs PSG; Bayern vs Freiburg; Leipzig vs Dortmund; Real Madrid vs Vallecano; Valencia vs Atletico Madrid…