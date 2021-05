Liên quan bệnh nhân Covid-19 1440: 5 đối tượng lãnh 24 năm tù

Liên quan đến vụ bệnh nhân 1440 (nhiễm Covid-19) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, ngày 24/5 Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 24 năm tù, cùng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Bình luận 0