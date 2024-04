Liên quan vụ Công ty Tây Hồ: Cơ quan An ninh điều tra phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

Liên quan đến vụ án Công ty Tây Hồ, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về tội phạm với nội dung ông Phan Quốc Thắng (ông Thắng là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) tố cáo một nhân sự có hành vi giả mạo chức vụ phát hành các văn bản trái quy định của pháp luật và tố cáo một số cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 cho Công ty Tây Hồ.



Liên quan đến việc giải quyết tin báo về tội phạm trên, đầu năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết do thời hạn xác minh đã hết chưa có kết quả trả lời của các đơn vị liên quan.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra ở Công ty Tây Hồ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh Đ.X

Sau khi nhận được kết quả trả lời của các đơn vị liên quan, đầu tháng 4/2024, Cơ quan An ninh điều tra –Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trở lại với nội dung chính trong vụ án xảy ra ở Công ty Tây Hồ, vụ án này được TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử vào tháng 8/2023. Trong vụ án này có 5 bị cáo bị tuyên phạt như sau: Bà Chu Thị Ngọc Ngà, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tây Hồ, bị tuyên phạt 13 năm tù; ông Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ bị tuyên 9 năm tù; ông Tân Tú Hải, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ bị tuyên 9 năm tù; ông Phan Việt Anh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ bị tuyên 5 năm tù; ông Nguyễn Tấn Hoàng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh bị tuyên 4 năm tù. Tất cả cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Ngà đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Bà này này cho rằng mình không phạm tội, các bị cáo trong vụ án cũng không phạm tội. Trong đơn kháng cáo bà Ngà nêu, vụ án được điều tra, truy tố và xét xử trái thẩm quyền. Ngoài ra bị cáo này còn cho rằng, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (nơi bị cáo công tác) không phải là doanh nghiệp nhà nước vì vậy không phải bị hại trong vụ án như quyết định tại bản án.

Cũng sau phiên tòa, luật sư Phan Quốc Thắng (bào chữa cho bà Chu Thị Ngọc Ngà) và con trai bà Ngà tiếp tục có đơn gửi tới các cơ quan Trung ương, trong đơn có nội dung khiếu nại, có nội dung tố cáo.

Theo công văn số 1560 ngày 12/10/2023, của Văn phòng Chủ tịch nước, cơ quan này cho biết đã nhận đơn của ông Cù Anh Vũ khiếu nại bản án ngày 11/8/2023 của TAND tỉnh Bắc Ninh và kêu oan cho mẹ là bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà. Vì cho rằng, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo bị bức cung, làm sai lệch hồ sơ, hình sự hóa quan hệ sản xuất kinh doanh và truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội.

Sau khi xem xét, Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển đơn trên tới TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao xem xét, giải quyết theo quy định và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả.

Liên quan đến vụ án này, trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra (tháng 8/2023), Ban Nội chính Trung ương có công văn số 4410 ngày 11/7/2023, công văn nêu rõ việc cơ quan này đã nhận đơn của ông Phan Quốc Thắng. Trong đơn ông Thắng tố cáo Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và Trưởng phòng PC03 và một điều tra viên của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh…Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ theo quy định của pháp luật, Ban Nội chính Trung ương chuyển đơn đến Viện KSND Tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm, thông báo kết quả giải quyết cho Ban Nội chính Trung ương.

Cũng liên quan đến đơn tố cáo của luật sư Phan Quốc Thắng về nội dung trên gửi Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao, sau khi xem xét cơ quan này đã chuyển đơn tới Viện KSND tỉnh Bắc Ninh để chỉ đạo kiểm sát và giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật.