Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 1/11/2020, tại chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), trong khi bốc vác trái cây, giữa anh Huỳnh Phan Minh H. (SN 1997, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và anh Ngô Tiến T. (SN 1999, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau và được mọi người can ngăn. Vì sợ anh H. đánh tiếp, nên T. gọi điện thoại cho Trần Hà đến đưa về.



Trần Hà cầm theo một cây dao rồi điều khiển xe mô tô đi đến chợ.

Bị cáo Trần Hà tại tòa. Ảnh: PV

Đến chợ, Hà gặp anh H., hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hà dùng dao chém một nhát vào vùng đầu của anh H. Sau khi chém anh H., Hà cầm dao đi về và vứt dao xuống cầu Tiên Sơn. Còn anh H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 12%.

Hà là đối tượng có 2 tiền án và 1 tiền sự. Đặc biệt, trong lúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam về hành vi "Giết người", Trần Hà và một bị can trong vụ án khác đã cùng nhau phá ô cửa thông gió của nhà tạm giữ Công an quân Hải Châu để bỏ trốn.

Tại tòa, bị cáo Trần Hà thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên bị cáo Trần Hà mức án 12 năm 6 tháng về tội “Giết người”, cộng với mức án 3 năm 6 tháng tù tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” của TAND quận Cẩm Lệ xử phạt trước đó, tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù.