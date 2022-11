Theo đó, bà Vũ Thị Mỹ Dung, đại diện Ban tổ chức cho biết, hành trình của các thí sinh sẽ chính thức vào ngày 17/11 tại Ninh Bình. Các người đẹp sẽ khám phá các điểm đến của Ninh Bình; tham gia lễ khai mạc festival di sản Tràng An, diễu hành đường phố.

Tại sự kiện này, hơn 60 người đẹp quốc tế sẽ mặc trang phục dân tộc của Việt Nam để góp phần quảng bá di sản Việt Nam. Sau hành trình khởi đầu tại Ninh Bình, các người đẹp sẽ về Đền Hùng (Phú Thọ), Hà Nội, Sơn La và trở về Vĩnh Phúc để tham gia đêm thi chung kết. Tại Hà Nội, các thí sinh sẽ tham quan, trải nghiệm một số địa điểm nổi tiếng là Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám…



ông John Singh - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, người sáng lập cuộc thi, bà Vũ Thị Mỹ Dung, đại diện BTC, và người đẹp Lê Thị Hương Ly, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu Việt Nam 2022, đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: H.H

Lộ diện gương mặt đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Cũng tại buổi công bố, ông John Singh - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, người sáng lập cuộc thi chia sẻ: "Tôi rất hân hạnh có mặt tại đây, tôi muốn mang thế giới đến với Việt Nam. Tôi kỳ vọng thông qua du lịch thay đổi đói nghèo, tạo công ăn việc làm và mang nguồn đầu tư đến với Việt Nam.

Ngày hôm nay trong suốt hành trình của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới rất nhiều thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như một bằng chứng mang sứ mệnh du lịch của mình tới Việt Nam.

Tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã nhìn ra được chiến lược du lịch, chiến lược triệu đô này để Việt Nam vượt qua khó khăn mà đại dịch Covid đã gây ra thời gian vừa qua. Thông qua hành trình đi qua các miền di sản trong suốt vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, tôi nghĩ rằng các thí sinh sẽ khám phá, trải nghiệm các vẻ đẹp di sản của Việt Nam.

Du lịch cũng là ngành đã có đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Và thông qua cuộc thi này chúng tôi muốn nhấn mạnh nói đến nó phi chính trị, chúng tôi chỉ tập trung vào quảng bá du lịch, tin rằng du lịch là kênh để các nước phát triển hơn về kinh tế.

Từ cuộc thi sắc đẹp này chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các thế thế hệ sau này du lịch luôn là ngành công nghiệp hỗ trợ cho phát triển kinh tế của đất nước".

Người đẹp Lê Thị Hương Ly, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu Việt Nam 2022, đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 được diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: H.H

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức chính thức công bố đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022. Đó là người đẹp Lê Thị Hương Ly, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu Việt Nam 2022. Hương Ly năm nay 20 tuổi đến từ Hải Phòng, hiện đang là sinh năm 3 trường Đại học Hải Phòng chuyên ngành Sư phạm Anh – Nhật. Chia sẻ về việc chuẩn bị cho cuộc thi, Hương Ly cho biết, cô đã chuẩn bị về sức khoẻ, kiến thức văn hoá, lịch sử Việt Nam để tham dự cuộc thi này.

Chia sẻ về vương miện dành cho người đẹp đăng quang, Ban tổ chức thông tin, chiếc vương miện có tên "The power of life by IJC", được lấy cảm hứng từ hình ảnh "cây sự sống" trong văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của nhiều dân tộc và quốc gia trên thế giới. Chiếc vương miện được đính kết tỉ mỉ, thủ công với 49 viên đá quý Peridot và 1.703 viên đá trắng cao cấp, tạo nên sự tinh tế trên từng chi tiết, tạo nên vương miện tinh xảo và mang lại giá trị nghệ thuật cao. Điểm nổi bật trên vương miện chính là những viên đá Peridot với sắc vàng xanh đặc trưng trong giới đá quý và được mệnh danh là Ngọc Lục bảo Hoàng hôn.

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 có sự tham gia của 65 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, mà còn giúp các thí sinh giao lưu văn hóa, gắn kết các quốc gia và lan tỏa thông điệp hòa bình. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại công viên quảng trường Hồ Chí Minh - trung tâm thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).