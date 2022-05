Ngày 15/5, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền TP Hội An đã nhắc nhở và yêu cầu một nhà thiết kế gỡ các hình ảnh người mẫu ngồi trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh hoa hậu Giáng My đã ngồi lên một nóc nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Sau khi bức ảnh này lan truyền trên mạng xã hội nhiều người đã lên án mạnh mẽ và phê phán, bình luận phản ứng về sự việc này là phản cảm vì xâm hại di tích nghiêm trọng.

Hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ chụp ảnh gây phản cảm (Ảnh: MXH)

"Việc này là do đạo diễn đã thiếu hiểu biết về vấn đề di sản, nên sau khi nhận thông tin, chính quyền Hội An đã nhắc nhở, chấn chỉnh đạo diễn. Chúng tôi đã yêu cầu đạo diện phải cắt, gỡ bỏ những hình ảnh không phù hợp với di sản trên. Còn về phía hoa hậu Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn này chứ cô này không cố tình làm việc trên. Việc này không vi phạm về Luật Di sản mà chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, thời gian tới thành phố Hội An sẽ kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế về những hành động không đẹp đối với phố cổ vào diện cấm.

Trước đó, vào năm 2019, các trang mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một số cặp đôi nằm trên mái nhà cổ tại TP Hội An để chụp ảnh cưới. Sự việc gây bức xúc trong dư luận do những mái ngói âm dương của các căn nhà cổ có tuổi đời hơn trăm năm rất dễ hư hỏng.

Mới đây nhất một cô gái người nước ngoài để lộ hình ảnh không đẹp, phản cảm khi chụp ảnh dạo thuyền trên sông Hoài (Ảnh: MXH)

Mới đây nhất, một số trang mạng cũng đã đăng hình ảnh một cô gái người nước ngoài mặc áo dài ngồi trên ghe đang thả hoa đăng và chụp ảnh, nhưng các tấm ảnh đã để lộ ra sự phản cảm, nhạy cảm gây mất thuần phong, mỹ tục.

Nhiều cư dân mạng bức xúc và khó chịu trước những hình ảnh này của cô gái người nước ngoài. Trong đó họ bức xúc như: "cô gái này thật sự vô duyên hết biết luôn, đến Việt Nam mà không hiểu văn hóa Việt à?. Hay cố tình làm vậy để câu like?. Không thể chấp nhận nổi. Du lịch Việt mong du khách quốc tế nhưng kiểu này thì xin chào. Cô ta đang làm cái quái gì vậy?...".