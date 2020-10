Lộ mánh khóe Đinh Ngọc Hệ che giấu doanh thu thực tế ở cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Đinh Ngọc Hệ lợi dụng ảnh hưởng của ông Đinh La Thăng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường – cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Q.P) cùng nhiều bị can khác liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" này xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan.

Nhà chức trách xác định, xuất phát từ mối quan hệ quen biết, Đinh Ngọc Hệ đã liên hệ với cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng để lợi dụng vị trí công tác, ảnh hưởng của ông Thăng nhằm mục đích tham gia mua đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Sau khi được ông Đinh La Thăng gọi điện thoại cho Dương Tuấn Minh giới thiệu và tìm hiểu, với động cơ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, Đinh Ngọc Hệ đã sử dụng pháp nhân Công ty Yên Khánh, Công ty Khánh An do Hệ đứng ra thành lập và chỉ đạo hoạt động tham gia mua đấu giá.

Vì động cơ cá nhân, ông Đinh La Thăng đã gọi điện giới thiệu để Đinh Ngọc Hệ có cơ hội tiếp cận rồi mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Sau khi có mặt chứng kiến việc ký kết hợp đồng mua bán quyền thu phí đường cao tốc tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo thế chấp ngay hợp đồng này tại BIDV – Chi nhánh Thành Đô để vay hơn 1,7 nghìn tỷ đồng. Việc này nhằm có nguồn tiền thanh toán theo hợp đồng.

Khi tiếp nhận và tổ chức triển khai khai thác thu phí, Đinh Ngọc Hệ đã tiếp tục chỉ đạo các bị can khác thuộc Công ty Yên Khánh thực hiện các hành vi gian dối bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ thông tin để che giấu doanh thu thu phí thực tế.

Đồng thời, dùng công nghệ thông tin để gian dối trong báo cáo doanh thu thu phí, thoát ly sự kiểm soát của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng; xóa dữ liệu thu phí sau khi can thiệp xâm nhập, tiêu hủy chứng từ và lập khống chứng từ kế toán.

Toàn bộ những hành vi gian dối đó dẫn đến Đinh Ngọc Hệ đã chiếm đoạt số tiền hơn 725 tỷ đồng tiền thu phí, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Tại Cơ quan điều tra, Đinh Ngọc Hệ không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội. Đinh Ngọc Hệ phủ nhận vai trò chủ mưu trong việc thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, từ những chứng cứ, tài liệu, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị can nguyên là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn.

Mánh khóe che giấu tiền thu phí thực tế bằng công nghệ thông tin

Việc thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương được quản lý thông qua phần mềm thu phí ITOLL Plus (loại chương trình máy tính) của Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là phần mềm ITD), do Công ty CP Phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) mua, thuê cài đặt tại 4 trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, được bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải, trực tiếp là Tổng Công ty Cửu Long quản lý, sử dụng từ năm 2012.

Ngay từ đầu khi tiếp nhận và tổ chức triển khai khai thác thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo thực hiện thủ đoạn gian dối để cắt giảm, che giấu doanh thu thu phí. (Trong ảnh là Đinh Ngọc Hệ ở một phiên tòa trước đây. Ảnh: Thông tấn quân sự)

Theo hợp đồng mua bán quyền thu phí, Tổng Công ty Cửu Long bàn giao lại nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thu phí cho Công ty Yên Khánh.

Hợp đồng cũng thể hiện, trong quá trình thu phí, Công ty Yên Khánh không được tự ý cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trạm thu phí, cải tạo nâng cấp công nghệ thu phí.

Định kỳ mỗi năm 2 lần, Công ty Yên Khánh có nghĩa vụ báo cáo Tổng Công ty Cửu Long về doanh thu thu phí, về tình hình bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản và thiết bị đã nhận bàn giao…

Đinh Ngọc Hệ biết rõ quy định này, tuy nhiên với mục đích chiếm đoạt tài sản, Hệ đã chỉ đạo các bị can Phạm Văn Diệt, Tô Phước Hùng và nhóm các bị can thuộc Công ty Yên Khánh thực hiện những hành vi, thủ đoạn gian dối để cắt giảm, che giấu doanh thu, chiếm đoạt tiền thu phí.

Giai đoạn đầu thu phí (năm 2014), Công ty Yên Khánh chỉ sử dụng phần mềm thu phí ITD. Vào những ngày lễ, tết, cuối tuần và những ngày có nhiều phương tiện qua trạm thu phí, lãnh đạo Chi nhánh Công ty Yên Khánh tại Long An là Công ty con của công ty Yên Khánh chỉ đạo nhân viên Trạm Chợ Đệm, Trạm Thân Cửu Nghĩa chuyển làn xe vào thành làn xe ra, thực hiện thu phí không qua hệ thống phần mềm ITD (thu phí thủ công).

Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhiều lần thực hiện thủ đoạn để cắt giảm, che giấu doanh thu thu phí thực tế từ "thu phí thủ công" đến dùng phần mềm tinh vi để can thiệp hệ thống ở các trạm thu phí trên tuyến TP.HCM - Trung Lương.

Số tiền thu thủ công này Công ty Yên Khánh không đưa vào báo cáo doanh thu để báo cáo với cơ quan thuế và Tổng Công ty Cửu Long.

Khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015, sau khi được báo cáo số liệu thu phí thực tế rất cao, việc giảm doanh thu bằng phương pháp thủ công không hiệu quả, Đinh Ngọc Hệ đã tổ chức họp.

Hệ lúc này chỉ đạo tại 4 trạm thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương phải làm giảm doanh thu, không để doanh thu thực tế vì quá cao. Mục đích này là để chiếm đoạt tiền thu phí, sử dụng các mục đích cá nhân của Hệ, đồng thời sau khi hết thời gian thu phí 5 năm, Công ty Yên Khánh báo cáo việc thu phí thua lỗ để tiếp tục xin được gian hạn thời gian thu phí hoặc được tiếp tục ký hợp đồng mua quyền thu phí, với giá mua thấp.

Thực hiện ý kiến của Hệ, Tô Phước Hùng – nguyên Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh đã liên hệ với Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc Công ty Xuân Phi (có ngành nghề buôn bán thiết bị điện tử tin học viễn thông và phần mềm máy tính…).

Hùng sau đó có tổ chức họp, đề nghị Hiền viết phần mềm để sửa số seri vé cắt giảm doanh thu thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương bán cho Công ty Yên Khánh.

Hiền biết mục đích của Công ty Yên Khánh nên sẽ viết phần mềm can thiệp vào phần mềm thu phí ITD để can thiệp tại giai đoạn in vé, nhằm in vé có số seri của các vé thu phí cũ trước đó.

Khoảng 1 tháng sau, Công ty Xuân Phi đã viết xong phần mềm, tiến hành cài đặt cho các trạm thu phí. Hiền nhận 15 triệu đồng tiền công.

Phần mềm Xuân Phi được cài đặt vào máy tính trong phòng làm việc của Trần Văn Miền – nguyên Phó Giám đốc Công ty Yên Khánh, chi nhánh Long An để quản lý và kiểm soát hoạt động.

Phần mềm Xuân Phi được xâm nhập can thiệp vào máy tính ở từng làn ra trạm thu phí Chợ Đệm, Thân Cửu Nghĩa để cắt giảm doanh thu thu phí.

Việc này được thực hiện theo cách thức như sau: Miền chỉ đạo nhân viên nhặt vé do lái xe không lấy, bỏ lại nhập số seri của vé nhặt vào file excel. Trước khi chạy phần mềm Xuân Phi ở làn ra nào, Miền thông báo trước cho trưởng ca đóng làn đó khoảng 3 phút, Miền sử dụng máy tính trong phòng làm việc của mình để thực hiện các bước: Tắt phần mềm thu phí ITD; mở, kết nối phần mềm Xuân Phi với máy tính làn ra; thực hiện lệnh nhập số seri của các vé thu đã nhặt vào phần mềm Xuân Phi.

Sau đó Miền thông báo mở làn bình thường. Kết quả vé được in ra ở máy dưới làn thu phí có số seri là các số seri vé cũ được nhặt. Từ đó cùng một số seri được thể hiện trên 2 vé của 2 phương tiện khác nhau qua trạm thu phí ở 2 thời điểm khác nhau.

Số tiền thu phí tương ứng với số vé được in ra có số seri là các số seri của vé cũ không được thể hiện trên phần mềm ITD, đây chính là số tiền thu phí cắt giảm được do sử dụng phần mềm Xuân Phi.

Khoảng tháng 4/2017, do doanh thu thu phí thực tế tăng cao, chỉ tiêu cắt giảm doanh thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương rất lớn, trong khi đó lượng vé thu phí do lái xe bỏ lại trạm thu phí gom nhặt được không đủ để dùng vào việc cắt giảm, Miền gọi điện thoại cho Hùng xin ý kiến nâng cấp phần mềm.

Miền liên hệ với Hiền, và thống nhất phương án copy đè lượt xe có mệnh giá vé nhỏ cho lượt xe có mệnh giá vé lớn từ làn khác sang để thay đổi mệnh giá vé, với mức phí viết phần mềm là 120 triệu đồng.

Yêu cầu đặt ra cho phần mềm gồm: Khi người sử dụng đã chọn mệnh giá vé cần thay đổi, khoảng thời gian cần xử lý thay đổi mệnh giá vé, tên trạm cần thay đổi mệnh giá vé bấm nút thực hiện thì phần mềm tự động thực hiện thay đổi mệnh giá vé đã chọn, tự động thay đổi loại phương tiện, quãng đường cho phù hợp với mệnh giá vé đã chọn.

Phần mềm sau đó được nhân viên Công ty Xuân Phi viết xong. Nội dung phần mềm gồm: Lấy dữ liệu mệnh giá vé trong cơ sở dữ liệu đã có sẵn trong mẫu; chọn thời gian để lấy số lượng, mệnh giá vé cần chuyển đổi; chọn tỷ lệ phần trăm số vé cần thay đổi mệnh giá; thực hiện thay đổi mệnh giá vé cao xuống mệnh giá thấp trong tỷ lệ phần trăm đã chọn; lấy biển số xe, số lượng xe ô tô của ngày trước (đã thu phí) đè chồng lên biển số xe, số lượng của ngày cần thay đổi.

Khi nội dung đạt yêu cầu, phần mềm được cài đặt, phía Công ty Xuân Phi lấy 120 triệu tiền công như cam kết.

Theo chỉ đạo của Hùng, doanh thu thu phí sau khi được cắt giảm được gửi cho Miền để làm báo cáo doanh thu của Chi nhánh Long An, đưa vào báo cáo tài chính của Công ty Yên Khánh. Số liệu này cũng được sử dụng để kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi gian dối cắt giảm doanh thu, theo yêu cầu của Đinh Ngọc Hệ và 1 người khác, đầu năm 2018, Tô Phước Hùng chỉ đạo Miền liên hệ với Hiền tìm cách xóa dữ liệu trên hệ thống máy chủ lưu trữ về việc thu phí thực tế của Công ty Yên Khánh.

Hiền đã chỉ đạo Phó Giám đốc liên hệ với Miền để thực hiện. Việc xóa dữ liệu được thực hiện từ năm 2016 trở về trước rồi cho máy tính chạy thử, nếu thành công thì tiếp tục xóa dữ liệu từ năm 2017 trở về sau.

Trước khi xóa dữ liệu, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xuân Phi là Hoàng Tô Hạnh Vân đã thực hiện sao lưu vào 4 ổ đĩa, để tại phòng của Miền. Ngày 26/12/2018, khi khám xét khẩn cấp, Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 ổ đĩa này.