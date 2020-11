Lo ngại: Bão số 13 sắp vào biển Đông mạnh gần như bão số 9, giật tới cấp 15

Sáng ngày 10/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 12 và cơn bão số 13 sắp vào biển Đông.

Nhận định cơn bão số 13 sẽ đi vào biển Đông ngày 12/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 6/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định sớm về cơn bão này và gửi cho Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai.

Đồng thời, yêu cầu các đài khí tượng khu vực miền Trung có thông tin sớm về cơn bão số 13 gửi cho chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.

"Bão số 13 đặc biệt hơn bão số 12. Cơn bão này có vị trí xuất phát điểm gần giống với bão số 9. Bão số 13 có nhiều yếu tố làm cho cường độ mạnh lên như bề mặt nước biệt có nhiệt độ cao - khoảng 31-32 độ C.

Hiện nay bão 13 đang ở cấp 8-9, trước khi vào Philippines bão có thể đạt cường độ cấp 13. Khác với bão số 10, khi vào Philippines bão số 13 bị tiêu hao năng lượng rất ít. Dự báo, sáng 12/11, bão 13 sẽ vào Biển Đông với cường độ cấp 12" - ông Khiêm nhận định.

Tập trung lên phương án ứng phó ngay với bão số 13



Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, hơn 1 tháng qua, các tỉnh miền Trung hứng chịu nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đặc biệt là cơn bão số 9, các lực lượng từ Trung ương đến địa phương, nhất là công an và bộ đội đã vào cuộc tích cực ứng phó nên đã giảm thiểu thiệt hại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với các địa phương lên phương án ứng phó ngay với cơn bão số 13 - dự báo sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung.

Tuy nhiên, bão số 9 đã kèm theo gió mạnh, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở khiến nhiều người thiệt mạng cả trên đất liền và chìm tàu trên biển, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 17.000 tỷ đồng.

Cơn bão số 13 dự báo sẽ vào Biển Đông vào sáng 12/11 và khoảng ngày 15/11 sẽ đe dọa nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung. Theo đánh giá cơn bão 13 có sức gió rất lớn, có thể giật cấp 15 nếu như không suy giảm. Nếu bão 13 vào khu vực miền Trung có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề nếu chúng ta chủ quan. Do đó, tôi đề nghị các địa phương cần gấp rút ứng phó với bão 12, mưa sau bão số 12 nhưng cũng cần sớm lên phương án ứng phó với cơn bão số 13. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai

Chỉ đạo ứng phó với bão số 12, đặc biệt với cơn bão số 13 được dự báo rất mạnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải tập trung rà soát, lên phương án ứng phó ngay với bão số 12 và bão số 13, đặc biệt là phương châm "bốn tại chỗ" rất quan trọng và phát huy hiệu quả.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 9, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đề phòng lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nhà cửa và tính mạng người dân.

Đặc biệt, các địa phương phải có phương án cơ động nhanh nhất để tiếp cận sớm hiện trường những khu vực người dân bị nạn để hỗ trợ, cứu nạn kịp thời.

Ông lấy ví dụ, khu vực sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My - Quảng Nam vừa qua lực lượng tại chỗ đã làm rất tốt công tác cứu hộ, cứu nạn nên đã cứu được nhiều người.

Đối với tuyến biển, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần phối hợp với các địa phương rà soát để đảm bảo an toàn cho các đối tượng, bao gồm: tàu, thuyền hoạt động trên biển cần di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão, vào nơi tránh trú an toàn; khu vực nuôi trồng thủy hải sản, kiên quyết không để người dân nào ở lại chòi canh khi bão vào; khu vực các đảo phải đảm an toàn cho người và tài sản, kể cả khách du lịch.

Vào lúc 10 giờ ngày 10/11, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Ảnh: Nchmf.

Hoàn lưu bão số 12 gây mưa rất to cho miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 10/11, vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào lúc 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.



Đến 22 giờ ngày 10/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, vào chiều nay, bão số 12 đi sâu vào đất liền và tương tác với các địa hình nên đề phòng có gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và người.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, trong ngày và đêm nay (10/11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, từ ngày mai mưa giảm nhanh. Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm.