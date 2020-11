Lo ngại bộ máy tổ chức "phình to" khi triển khai lực lượng công an chính quy về xã

Cần thiết có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Tại tổ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã lý giải nguyên nhân phải đưa ra Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Theo người đứng đầu ngành công an, thực tế lực lượng này đang tồn tại ở địa phương chứ không phải đến bây giờ có luật này để sinh ra lực lượng mới, chúng ta đã có những văn bản điều chỉnh khác nhau, có cái chưa thành luật nên cần khái quát lại thành luật.

"Ví dụ công an xã không chính quy, trong nhiệm kỳ này đã có luật để trình ra Quốc hội nhưng sau đó được chỉ đạo chờ Luật Công an Nhân dân. Công an xã bây giờ phải chính quy, nếu bây giờ ban hành Luật Công an xã trên cơ sở pháp lệnh công an xã thì nó không phù hợp với Luật Công an nhân dân. Nên Quốc hội đồng ý là không đưa chương trình đó vào luật nữa mà xem xét xây dựng luật cho lực lượng không chuyên trách này. Đây là cơ sở để ra Luật này".

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự Luật này cũng khái quát tổ chức lại, đưa những người dân, những người có trách nhiệm, tâm huyết có đủ điều kiện cùng với lực lượng công an, chính quyền, quân đội để tham gia đảm bảo trật tự an ninh cơ sở.

"Luật này không khác xa mấy với Luật dân quân tự vệ. Với phương thức 4 tại chỗ, lực lượng này rất quan trọng". Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết của luật này, cũng như lực lượng này.