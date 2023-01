Lo thiếu xăng vì Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp sự cố, Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn

Lo ngại thiếu xăng dầu ngay đầu năm 2023

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Công ty CP hóa dầu Bình Sơn (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) và Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) tăng tối đa công suất xăng dầu có thể. Bộ yêu cầu hai doanh nghiệp này sử dụng nguồn hàng dự trữ hoặc nguồn hàng khác để thay thế, bù đắp sản lượng phân giao thiếu hụt xăng dầu cho khách hàng.



Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Ảnh CTV)

Theo thông tin, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng tạm thời phân xưởng RFCC để khắc phục sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác tại khớp nối giãn nở nhiệt tháp tái sinh của phân xưởng. Sự cố này được cho là sẽ khiến sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1/2023 của Nghi Sơn có thể bị giảm khoảng 20 - 25% so với kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương khắc phục sự cố, ổn định hoạt động sản xuất để cung ứng xăng dầu cho khách hàng, thị trường.

Về phía các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp này tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt có thể từ sự cố nói trên.

Ông Diên yêu cầu các doanh nghiệp cần bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 và đến hết quý I/2023.

Hiện nay, Việt Nam có hai nhà máy lọc dầu lớn cung ứng gần 80% lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn. Trong quá trình vận hành, có thể gặp phải các sự cố hoặc bảo dưỡng định kỳ.

Hiện, Lọc hoá dầu Bình Sơn (Dung Quất) đã trải qua 4 lần đại tu, dự kiến năm 2023, nhà máy này sẽ được đại tu lần thứ 5, kế hoạch bảo dưỡng đã được lập ra từ trước đó trong từ tháng 6-8/2023, dự kiến diễn ra 40-50 ngày.

Việc bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu hoặc sửa chữa do sự cố khiến ảnh hưởng lớn đến nguồn cung xăng dầu trong nước. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy này hết sức tốn kém. Hiện lọc hoá dầu Nghi Sơn vẫn đang bị lỗ luỹ kế khá lớn. Đầu năm 2022, Lọc hoá dầu Nghi Sơn thông báo số lỗ luỹ kế 3 năm qua lên đến gần 3 tỷ USD, trong đó phần lớn là nợ nguyên liệu.

Về thị trường xăng dầu, ngày 1/1/2023, Bộ Công Thương đã điều chỉnh tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.045 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng) so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 21.020 đồng/lít; xăng RON 95-III, tăng 1.100 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng) so với giá bán lẻ hiện hành), giá bán không cao hơn 21.807 đồng/lít.

Các loại dầu cũng tăng giá, trong đó dầu diezel 0.05S, tăng 550 đồng, giá bán không cao hơn 22.151 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa, tăng 330 đồng (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành), giá bán không cao hơn 22.166 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 770 đồng/kg (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành), không cao hơn 13.633 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá bán trên áp dụng sau 00 giờ 00' ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Nguyên do của việc giá xăng tăng ngày 1/1/2023 là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của UBTVQH, áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, mức thuế BVMT áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ ethanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Do đó, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế BVMT tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

Dự kiến, trong ngày hôm nay 3/1, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ, theo đó có thể giá xăng dầu giá xăng E5 RON 92 được dự báo có thể tăng 790 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 750 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng có thể tăng 210-760 đồng/lít, kg.