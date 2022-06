Nhắc đến cái tên cây cảnh đuôi phượng đã khiến nhiều người phải hiếu kỳ. Cây cảnh đuôi phượng đúng như tên gọi của nó, hình dáng cây ngộ nghĩnh tuyệt đẹp dưới bàn tay tài hoa của thiên nhiên.



Những cây cảnh đuôi phượng có hoa văn trên lá rất lạ mắt với những nét vằn viện tinh xảo, những nét màu sắc phối trộn hài hòa nét âm dương như chim phượng đang say sưa múa.

Trong phong thủy, cây cảnh đuôi phượng còn là biểu tượng của may mắn, thành công và thịnh vượng nên cây càng được ưa thích.

Hiện, cây cảnh đuôi phượng hiện đang rất được ưa chuộng trên thị trường. Với công dụng vừa là điểm nhấn độc đáo chốn văn phòng, vừa tạo mảng xanh mang thiên nhiên đến gần với con người hơn, lại có thể làm quà tặng mỗi dịp cần, mặc khác còn có thể thanh lọc được không khí, đem lại một môi trường sống và làm việc tốt nhất. Cùng Dân Việt tìm hiểu về loại cây cảnh siêu đẹp này nhé:

Cây cảnh đuôi phượng là cây gì?

Cây cảnh đuôi phượng hay còn được biết đến với nhiều tên gọi: Cây cầu nguyện, dong vằn, đuôi phụng hoặc huỳnh tinh cảnh. Đuôi phượng có tên khoa học là Calathea lancifolia thuộc họ Dong riềng – Marantaceae, có nguồn gốc từ Brazin và Nam Mỹ nhiệt đới.

Cây cảnh thuộc dạng thân rễ, dạng bụi nhỏ, thân cây mảnh mai, sống lâu năm, chiều cao trung bình của cây từ 25 - 70cm.

Lá cây cảnh đuôi phượng có hình bầu dục, khá dài, đạt chiều cao lên tới 30cm, lá đẹp mắt với những vệt dài, ngắn hình bầu dục xanh đậm, trắng hoặc đỏ tía xếp xen kẽ luân phiên nhau kết hợp với gân lá nổi lên trông như hình 3D rất đẹp mắt. Nhìn xa, lá cây cảnh đuôi phượng những những chiếc đuôi thực thụ đang múa, rất nổi bật và ấn tượng.

Cây đuôi phượng là một loài cây cảnh trong nhà quý, hình dáng đẹp mắt với cây nhỏ xinh, gốc xếp ngay ngắn, lá cây có những vệt tinh xảo, kỳ diệu với những màu sắc phối hợp tuyệt vời như chim khổng tước dang cánh

Hoa của cây cảnh đuôi phụng nhỏ xinh, kết thành chùm, màu trắng mịn màng, hình ống. Hoa thường nở xòe ra như cánh hoa hồng, hoa ra từ trong cặp lá nên khó có thể nhận biết được.

Cây cảnh đuôi phượng cũng có quả, quả hình quả nang nhỏ bé và không có nhiều giá trị.

Trồng cây cảnh đuôi phượng có những tác dụng gì?

Trong số các loại cây cảnh trồng trong nhà thì cây cảnh đuôi phượng có vẻ đẹp bắt mắt và thu hút với hình dáng nhỏ xinh ngộ nghĩnh cùng sắc lá độc đáo nên rất được ưa chuộng trong trang trí. Cây cảnh này chịu bóng tốt nên thường được trồng làm cây cảnh trong nhà tạo điểm nhấn cho không gian:

Nhiều người trồng cây cảnh thường thích trồng đuôi phượng vào những chậu sứ xinh xắn hoặc trồng trong bình thủy tinh làm cây thủy sinh mang vẻ đẹp sang trọng, thường trưng ở bàn làm việc, bàn học, quầy thu ngân, bàn tiếp khách, trong văn phòng, nhà ở, phòng ăn, quán cà phê… tạo cho không gian vẻ đẹp lạ mắt, ấn tượng.

Ngoài ra, cây cảnh đuôi phượng thuộc loại cây dạng bụi nhỏ, sống lâu năm nên đuôi phượng còn được trồng làm nền hoặc trồng viền ở công viên, vườn nhà, trường học, khu nghỉ dưỡng, biệt thự, khách sạn….

Thêm vào đó, vẻ đẹp sinh động của đuôi phượng còn được lựa chọn làm món quà dành tặng những người thân yêu, tô điểm cho cuộc sống thêm thi vị, đồng thời gửi gắm lời chúc may mắn và thịnh vượng đến với họ.



Bên cạnh tác dụng trang trí, cây cảnh đuôi phượng còn như một chiếc máy lọc không khí đem lại bầu không khí trong lành, mát mẻ, tạo không gian dễ chịu cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, vẻ đẹp của cây cảnh đuôi phượng còn giúp bạn giải tỏa tâm lý, cải thiện tâm trạng, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Cây cảnh đuôi phượng có vẻ đẹp sang trọng, vương giả không chỉ có tác dụng trang trí mà đóng góp vai trò to lớn trong việc cải thiện chất lượng không khí, hút khí độc, ngăn chặn dị ứng, giúp tinh thần thoải mái, tăng năng suất lao động.

Trong phong thủy, cây cảnh đuôi phượng biểu trưng cho sự hưng thịnh và may mắn. Đặc biệt cây cây cảnh đuôi phụng hợp với những người mệnh Mộc hoặc với mệnh Thủy, những người có mệnh này sẽ được cây giúp đem lại may mắn trong làm ăn, thuận lợi hơn, gia đình hòa thuận yêu thương nhau. Nếu trồng cây cảnh này ở trong nhà hoặc nơi làm việc thì cây luôn mang lại may mắn đến cho gia chủ.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh đuôi phượng

Có vẻ bề ngoài "sang chảnh" nhưng chăm sóc cây cảnh đuôi phượng lại cực kỳ dễ dàng. Cây cảnh đuôi phụng thích hợp ở nơi râm mát, vì đây là loại cây cảnh ưa bóng, không cần ánh sáng trực tiếp. Bạn nên thay nước cho cây cảnh này 1 tuần 1 lần nếu trồng thủy canh và tưới 1 ngày 1 lần nếu trồng ở đất.

Về nước tưới: Cây cảnh đuôi phụng có nhu cầu nước cao bởi vậy bạn cần tưới nước với lượng khoảng 200 – 300ml đối với chậu để bàn, bạn cũng cần quan sát không tưới quá nhiều nước tránh ngập úng sẽ gây thối rễ.

Về ánh sáng: Đây là loại cây cảnh có tốc độ tăng trưởng nhanh, có khả năng chịu bóng và thích nghi tốt trong bóng râm. Bạn có thể đặt chậu cây trong nhà cả ngày. Mỗi tuần cho cây cảnh đuôi phượng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhẹ khoảng 1 – 2 tiếng và tránh ánh sáng trực tiếp.

Loại cây cảnh này có nguồn gốc từ các cánh rừng nhiệt đới Nam Mỹ, và nhất là ở Brazil và Colombia.

Về đất trồng: Bạn hoàn toàn có thể trồng cây cảnh trong hỗn hợp đất mùn đen và đất cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cây.

Về bón phân: Nếu trồng thủy sinh thì rửa rễ nhẹ nhàng và thay dung dịch hàng tuần. Còn nếu trồng đất mà muốn bộ lá cây mượt mà, bóng bẩy bạn cũng bón phân điều độ hàng tháng bằng các loại phân đa vi lượng, mỗi lần bón lượng vừa phải tầm 1 thìa con, phân nhỏ rồi rải đều, lấp đất lên. Thi thoảng bón thêm sắt hoặc nito cho cây. Đây cũng là loại cây cảnh rất ít bị bệnh hại.