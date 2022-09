Củ gừng - "nhân sâm" tự nhiên

Chẳng nói đâu xa, nhớ lại thời điểm cách đây 1 năm khi Hà Nội có số ca Covid-19 liên tục lập đỉnh thì ở ngoài chợ có một loại củ được bán với giá từ rẻ bèo bỗng tăng giá dựng đứng, nhiều nơi trong tình trạng “cháy hàng”. Đó chính là củ gừng.

Gừng có nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Trong gừng cũng bao gồm nhiều loại vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin A và chất xơ.

Từ xưa, người ta đã ứng dụng gừng vào nhiều đơn thuốc y học cổ truyền, vừa làm thuốc, vừa làm món ăn không thể thiếu trong căn bếp mỗi gia đình.



Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là phần củ gừng. Theo chuyên gia, trong gừng có chất cineol có tác dụng kích thích tại chỗ, diệt khuẩn. Hợp chất gingerol là thành phần hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn, phòng trị bệnh cúm và cảm lạnh thông thường hiệu quả.

Khi lấy nước gừng để pha trà, các chất chống oxy hóa trong đó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể bạn xử lý các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe như bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, bệnh tim mạch chuyển hóa...

Theo một nghiên cứu năm 2015 đã cho thấy: Những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường type 2 nếu sử dụng khoảng 3 gram bột gừng mỗi ngày thì có thể cải thiện chỉ số đường huyết so với giả dược.

Nếu uống một ít nước gừng ấm vào buổi sáng ngay trước bữa ăn, lượng đường trong máu được cân bằng sẽ giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều. Đồng thời, mức cholesterol trong cơ thể được cân bằng cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trong nước gừng cũng rất giàu khoáng chất kali, rất cần thiết đối với sức khỏe của tim, cơ, xương và sự trao đổi chất. Nếu cơ thể thiếu kali thì quá trình xử lý muối sẽ gặp vấn đề, dẫn tới các bệnh về tim và huyết áp cao.

Do đặc tính cay nóng, ấm, gừng có thể làm ấm cơ thể từ bên trong, từ đó khiến mao mạch giãn ra, thúc đẩy quá trình tiết mồ hôi và tuần hoàn máu tốt hơn. Quá trình này giúp cơ thể chống lại virus hợp bào hô hấp, phòng ngừa các bệnh liên quan đường hô hấp hiệu quả.

Loại nước này cũng thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu, buồn nôn và ợ chua một cách hiệu quả. Thậm chí, pha nước gừng cùng với nước ép bạc hà, nước cốt chanh và một thìa mật ong pha còn có thể làm dịu cơn buồn nôn, hoặc cảm giác ốm nghén của người đang mang thai.

Đồng thời, trong gừng có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, C nên có thể đem tới làn da sáng tự nhiên, cải thiện kết cấu của mái tóc của bạn, và có đặc tính kháng khuẩn giúp điều trị và ngăn ngừa các bệnh ngoài da.

Bên cạnh đó, nước gừng cũng góp phần làm chậm quá trình suy thoái của tế bào não, cải thiện chứng bệnh Alzheimer - là một rối loạn thoái hóa thần kinh tiến triển ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Theo một số nghiên cứu đã chứng minh rằng, các chất chống oxy hóa và các hợp chất mạnh mẽ trong gừng chống lại các phản ứng viêm xảy ra trong não.

Một số công dụng của củ gừng trong đời sống hàng ngày:

1. Củ gừng có công dụng chống nôn hiệu quả

Nhai dập rồi ngậm 1-2 lát gừng tươi có tác dụng chống nôn do thai nghén, say tàu xe. Không chỉ vậy, gừng còn có tác dụng chống nôn ngay cả do tác dụng phụ của các loại thuốc hóa trị liệu chống ung thư. Ngoài ra, công dụng của gừng khi làm thuốc gây mê trong phẫu thuật rất hiệu quả mà an toàn.

2. Củ gừng phòng ngừa cảm mạo

Trong những ngày lạnh giá hãy ngậm 1 lát gừng tươi, thỉnh thoảng nhấm cho ra nước cay tránh được cảm lạnh. Làm đều đặn điều này trước khi ra đường hoặc trước khi tắm, khi làm việc ở môi trường lạnh giúp bạn không bị nhiễm lạnh. Đối với những người đã bị cảm, trà gừng có tác dụng giúp cơ thể toát mồ hôi, nhờ đó thải được các độc tố. Đây là cách làm dân gian nhưng đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong thời hiện đại.

3. Củ gừng chữa trúng hàn đi tả hoặc phong hàn gây tê thấp, ho suyễn, tay chân móp lạnh

Những chứng trúng hàn gây ra biểu hiện như đi tả, tê thấp đau nhức chân tay, chân tay bỗng lạnh toát, ho suyễn… Theo Đông Y, gừng có tính ấm giúp ôn nhuận và lưu thông khí huyết, chính vì vậy một trong những công dụng của gừng rất hay được dùng đó là trị trúng hàn, tê thấp. Tác dụng của gừng với bệnh cảm mạo phong hàn, hen suyễn hầu như ai cũng biết.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng gừng khô tán nhỏ 5g, hòa với nước ấm hoặc nước cháo nóng mà uống.

4. Củ gừng chữa ho

Ho là triệu chứng của nhiều bệnh nhất là ho lâu ngày, lại kèm sốt về chiều, có thể là lao, cần phải đi khám. Tuy nhiên theo kinh nghiệm dân gian có thể dùng gừng qua các chứng ho sau đây:

Ho vì nhiễm lạnh: có thể dùng nước sắc gừng với 2 vị thuốc vỏ cam quýt và ít vỏ quế để uống.

Ho lâu không khỏi có thể dùng nước sắc gừng pha với mật ong; pha với nước mía hoặc có thể pha với nước sâm, nước đinh lăng…

Ho khúc khắc, thỉnh thoảng ra máu có thể dùng bài thuốc: gừng 1 phần, tinh tre 2 phần, ngải cứu 2 phần sắc uống lâu dài cùng với bồi dưỡng cơ thể.

5. Củ gừng chữa rối loạn tiêu hóa

Gừng giúp hệ thống tiêu hóa làm việc tốt hơn nhờ khả năng kích thích tiết nước bọt, dịch mật, kích thích sự vận chuyển trong đường tiêu hóa. Kích thích sự sinh trưởng các loại vi khuẩn có ích trong hệ tiêu hóa, có tác dụng chống rối loạn tiêu hóa do kháng sinh. Gừng cũng làm giảm bài tiết dịch vị, ức chế sự co bóp dạ dày, ức chế sự phát triển của các loại vi trùng gây bệnh dạ dày.

6. Gừng chữa mất tiếng hoặc khan tiếng

Chứng mất tiếng, khản tiếng gây nhiều phiền toái cho công việc và cuộc sống. Nhiều người bỏ ra rất nhiều tiền để chữa chứng này vì lý do công việc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chỉ bằng bài thuốc rẻ tiền có gừng mà có thể dứt điểm được chứng khan tiếng, mất tiếng.

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần củ cải trắng 2 củ, gừng sống 7 lát. Rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy nước cốt uống làm 2 hoặc 3 lần trong ngày. Sau 2-3 ngày, chứng mất tiếng, khản tiếng sẽ đỡ đi rõ rệt.

7. Gừng giúp giảm đau, kháng viêm

Mỗi tối đắp bã gừng, ngâm tay chân trong nước gừng loãng 15-20 phút có thể chữa được các chứng viêm khớp. Liệu pháp này có tác dụng giảm triệu chứng đau, sưng rất rõ rệt. Với những người khó ngủ hoặc mất ngủ, ngâm chân trong nước gừng giúp cho giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Cách pha nước gừng như sau: giã nát gừng hòa vào nước ấm, cho thêm chút muối.

8. Gừng ngăn chặn sự tạo thành cục máu đông

Công dụng của gừng còn được biết đến trong bệnh đông máu. Gừng có khả năng ngăn chặn sự hình thành cục máu đông, Nhờ đó có thể ngăn ngừa chứng đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim (tác dụng này tương tự aspirin nhưng không gây viêm loét và xuất huyết dạ dày). Người bị bệnh tim mạch nên dùng gừng tươi hằng ngày vào sáng, trưa, tối, mỗi lần 1 lát mỏng (khoảng 2 g), sẽ không phải dùng Aspirin.

Ngăn cản sự tăng cholesterol trong máu, có tác dụng với các bệnh tăng mỡ máu, nhiễm mỡ gan, huyết áp cao.

9. Gừng chữa bất lực sinh lý

Ở một số nước phương Tây và Bắc Mỹ hiện nay, người ta có xu hướng dùng gừng thay cho viagra trong việc chữa bất lực sinh lý ở cả nam và nữ. Có thể nhấm dập 1 lát gừng tươi rồi ngậm trước khi lên giường. Tác dụng tăng cường sinh lý cho cả nam lẫn nữ có thể là do khả năng tăng cường thúc đẩy lưu thông khí huyết, tăng nồng độ testosteron trong cơ thể.

Ngoài ra, gừng còn có tác dụng phòng sỏi mật, phòng chống các bệnh ung thư, chống lão hóa, giảm sốt, điều hòa thân nhiệt, giúp ra mồ hôi, chống nhiễm độc gan do thuốc và hóa chất.

10. Gừng chữa ung thư

Đây là 1 công dụng của gừng mới được khám phá Những nghiên cứu từ y học đã chứng minh gừng có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Hoạt chất 6-shogaol trong chất cay của gừng còn giúp tiêu diệt gốc tự do, chống Oxy hoá mạnh, từ đó giúp ngăn chặn các tế bào gốc Ung thư phát triển và lan rộng. Đây được xem là hướng mới trong điều trị tận gốc Ung thư. Tiêu diệt được tế bào gốc ung thư đồng nghĩa với việc bệnh nhân được cứu khỏi hẳn khối ung thư đó mà không lo tái phát.

11. Gừng giúp làm giảm cước chân, làm ấm cơ thể

Gừng hoà vào nước muối ấm có tác dụng làm ấm người, thông kinh lạc rất tốt. Bài thuốc dân gian này cũng được các cụ áp dụng để chữa bệnh cước chân tay vào mùa lạnh. Theo như nghiên cứu, những người thường xuyên ngâm chân với nước ấm muối gừng ít bị các bệnh hô hấp, cảm cúm hơn những người không có thói quen này

Sau đây là một số điều cần lưu ý khi dùng gừng:

Tránh dùng gừng với aspirin và coumarin (phải cách xa 4 giờ) vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Không dùng gừng cho người chuẩn bị mổ và sau mổ, người đang chảy máu như băng huyết, ho ra máu, nôn ra máu, tiểu ra máu, tiêu ra máu, trĩ ra máu, chảy máu cam, chảy máu răng.

Không dùng gừng cho người bị cảm nắng, vã mồ hôi, sốt cao không rét.

Không dùng gừng liều cao, nhiều ngày cho người tiểu đường, bệnh tim, phụ nữ có thai.

*Theo healingdaily