Ở nước ta, mít thường chín rộ vào mùa hè, tuy nhiên hiện có nhiều giống lai tạo nên loại quả, loại hạt này xuất hiện quanh năm. Khi sử dụng mít, đa số mọi người thường ăn múi mít, một số nơi dùng mít xanh để làm các món như nhút mít, ít ai giữ lại hạt, nhất là trong giai đoạn kinh tế phát triển hơn như hiện nay.



Thực tế, loại hạt bỏ đi ở Việt Nam này lại được bày bán với giá khá đắt đỏ tại Nhật Bản, thậm chí còn được đóng gói trong bao bì, đưa lên kệ những siêu thị lớn.

Theo thông tin trên mạng xã hội, hạt mít được bán ở Nhật Bản với giá khoảng 200.000/kg và lượng người mua tương đối lớn.

Theo thông tin trên mạng xã hội, loại hạt mít được bán với giá 200.000 đồng/1kg, đắt hơn cả thịt lợn.

Vậy loại hạt được ví là “trung tâm mất đoàn kết” này có giá trị như thế nào mà người Nhật lại ưa chuộng và mua với giá đắt đỏ như vậy?

Các chuyên gia cho rằng, đây là cách ăn “rất khôn” của người Nhật, chứ không phải họ ăn đồ bỏ đi của Việt Nam.



PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia về công nghệ thực phẩm cho rằng, có 3 lý do để người Nhật ưa chuộng hạt mít:

- Do vận chuyển (nhập khẩu) hạt mít sẽ ít bị hư hỏng hơn là vận chuyện quả mít chín, thậm chí là quả mít xanh.

- Hạt mít là phẫn lõi của lõi có nghĩa là chúng được bao bọc 2-3 lần, như vậy sẽ rất an toàn và không bị nhiễm bất kể hóa chất nào. Trong khi, phần múi mít vẫn có nguy cơ bị tiêm thuốc kích thích, kích chín.

- Giá trị dinh dưỡng của hạt mít cao. Chúng chứa ít đường hơn múi mít, ít chất béo nhưng lại giàu các vitamin và khoáng chất.

“Chính vì lý do đó, cộng thêm với sở thích của người Nhật, có thể họ coi đây là loại đặc sản nên sẵn sàng chi tiền mua về thưởng thức”, ông Thịnh cho hay.

Về tác dụng với sức khỏe, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết, loại hạt này từng được dùng để chống đói trong thời kỳ kinh tế khó khăn, ngày nay không còn được coi trọng.

Loại hạt này có nhiều tác dụng cho sức khỏe nhưng không nên ăn nhiều. Ảnh minh họa.

Theo y học cổ truyền, loại hạt này có vị ngọt, tính bình, có mùi thơm, có tác dụng tu dưỡng ích khí, thông sữa.

Y học hiện đại cũng chứng minh, hạt mít chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E, carotenoid và các polyphenol. Những chất này giúp ngăn chặn sự tàn phá tế bào do gốc tự do gây ra, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và quá trình lão hóa.



Đây còn là loại hạt chứa lượng protein nhất định (100g hạt mít có 7g protein), đặc biệt là hạt mít có lượng chất xơ phong phú, chất này giúp cải thiện chuyển hóa chất béo, duy trì sự cân bằng đường huyết và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Loại hạt này có tác dụng rất rõ ràng trong việc hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, giúp làm đẹp da hoặc giảm cân. Sử dụng hạt mít có thể làm giảm nếp nhăn, giúp da mặt tươi tắn mịn màng hơn, duy trì độ ẩm cho da, ngừa mụn nhờ protein và các chất dinh dưỡng khác.

Lượng vitamin A dồi dào trong loại hạt này giúp mắt sáng khỏe, ngăn chặn các bệnh về mắt như khó nhìn ban đêm.

Ngoài ra, hạt mít cũng có tác dụng rất tốt cho những người bí trung tiện, đầy hơi, chướng bụng... Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều hạt mít vì có thể phản tác dụng, thậm chí gây nên tình trạng xì hơi khó kiểm soát.