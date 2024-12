Loại phân bón giúp cây lúa ở Tây Nguyên chống chọi với nắng gắt, hạn cục bộ

Vụ Hè Thu vừa rồi, nông dân Nông Văn Toàn - Dân tộc Tày (39 tuổi, ngụ xã Cư Evy, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) canh tác 2.500m2 giống lúa VNR20. Cây lúa sau sạ 20-30 ngày gặp nắng gắt, hạn cục bộ nên ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Giai đoạn từ trổ bông đến thu hoạch có sâu bệnh nên ảnh hưởng đến năng suất.

Tuy nhiên, được sự hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại nên hộ anh Toàn đã sử dụng đúng loại phân, lượng phân và quy trình bón phân Mặt Trời Mới NPK công nghệ Eco-Nanomix. Nhờ vậy, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều dài bông, số bông hữu hiệu đều tăng hơn so với ruộng đối chứng và tỷ lệ hạt lép, hạt lửng trong ruộng mô hình cũng thấp hơn.

Phân bón Công nghệ Eco-Nanomix giúp cây lúa ở Tây Nguyên chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Tuấn Hải

Kết thùa vụ, năng suất tươi ruộng đối chứng là 80 tạ/ha, ruộng trong mô hình của anh Toàn đạt 90 tạ/ha, như vậy ruộng mô hình tăng 10 tạ/ha, tương ứng tăng 12,5%.

Chi phí sử dụng phân bón NPK Mặt trời mới Công nghệ Eco-Nanomix cho cây lúa vụ Hè Thu 2024 giảm hơn 375.000 đồng/ha so với dùng phân NPK khác nhưng năng suất tăng hơn 10 tạ/ha. Với giá bán tươi tại thời điểm là 7.400 đ/kg, nhưng do năng suất tăng đồng thời chi phí phân bón thấp hơn nên lãi ròng tăng thêm 7.775.000 đ/ha, tương ứng tăng 30,2% so với ruộng đối chứng.

Sau khi kết thúc vụ lúa Hè Thu 2024, anh Toàn phấn khởi và đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế của phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix. Ngoài ra, nhiều hộ nông dân trong vùng đánh năng suất tại ruộng đã tận mắt thấy được sự tiện lợi và hiệu quả của phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất vượt hơn ruộng đối chứng nên dự kiến sẽ nhân rộng mô hình này trên ruộng của mình trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thanh Phương - Nguyên Phó viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ cho biết, đây là lần đầu tiên nghiệm phân bón NPK Eco-Nanomix trên cây lúa tại Tây Nguyên trong vụ Hè Thu với thời tiết nắng nóng, hạn cục bộ…

Những bông lúa chắc khỏe nhờ bổ sung đủ dinh dưỡng. Ảnh: Đức Tú

Nhưng nhờ phân bón thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix có đầy đủ thành phần, hàm lượng N, P, K, S, Mg và vi lượng dạng nano nên giúp cây lúa sinh trưởng khỏe, rễ nhiều, dài và ăn sâu nên tăng khả năng hút nước, dinh dưỡng; tăng khả năng quang hợp (nhờ có trung lượng S, Mg) nên khả năng chống chịu trong điều kiện thời bất thuận tốt hơn và ít sâu bệnh hại hơn.

"Ngoài ra, phân bón NPK công nghệ Eco-Nanomix làm tăng khả năng hoạt động của các enzyme và hệ vi sinh vật nên hút dinh dưỡng tốt hơn, từ đó hạn chế việc bốc thoát phân bón nên giảm khí phát thải nhà kính", TS. Nguyễn Thanh Phương thông tin thêm.

Theo số liệu tại Hội nghị Sơ kết Sản xuất trồng trọt năm 2024; triển khai kế hoạch năm 2025 vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, diện tích sản xuất lúa năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk là 115.320ha, chiếm 45,9% diện tích lúa gieo trồng hàng năm của 5 tỉnh Tây Nguyên. Riêng diện tích lúa Hè Thu 2024 của Đắk Lắk là 67.860ha, năng suất lúa khô bình quân 66,37 tạ/ha.

Trong khi năng suất lúa tươi trong mô hình anh Toàn là 90 tạ/ha, tính chuyển sang lúa khô thì năng suất đạt khoảng 76,5 tạ/ha. Như vậy, sản xuất lúa sử dụng phân bón NPK công nghệ Eco-Nanomix tăng hơn năng suất lúa vụ Hè Thu bình quân cả tỉnh là 15,3%.

"Đây là cơ sở để ứng dụng vào sản xuất lúa với phân bón NPK công nghệ Eco-Nanomix tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung", TS. Phương đánh giá.