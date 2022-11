Loại quả được ví như "nhân sâm trong vườn" giúp đẹp da, bổ máu

Mướp là một loại quả rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam, mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh. Tất cả các bộ phận của mướp đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Tất cả các bộ phận của mướp đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.. Chính vì vậy mà mướp được coi là "thần dược" trong vườn nhà.

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can tức phong, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch. Mướp già đốt tồn tính, dùng làm thuốc có thể khử phong, hóa đờm, lương huyết, giải độc, sát khuẩn, thông kinh lạc, thông sữa. Theo”Lục xuyên bản thảo” mướp sinh cân chỉ khát, giải nhiệt trừ phiền, làm nhuận da, trị chứng khát bệnh nhiệt, trị thân nhiệt phiền táo.

Y dược học hiện đại phát hiện quả, lá, dây của cây mướp đều có thể chữa bệnh. Từ loại quả này ta có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C…

Quả mướp nấu canh ăn hàng ngày có tác dụng nhuận tràng và làm dịu đau (chính là do chất nhày chứa với hàm lượng cao trong loại quả này).

Quả mướp từ lâu đã được mệnh danh là “nhân sâm trong vườn” hay “nhân sâm của người nghèo”. Dù chúng được trồng phổ biến nhưng công dụng mà loại quả này đem lại cho sức khỏe lại vô cùng đa dạng.



Theo nghiên cứu, trong 1 trái mướp nhỏ (khoảng 100g) có chứa 95gr nước, 0,9gr protit, 0,1gr lipit, 3gr glucit, 0,5gr xeluloza, 28mg sắt, 160mcg betacaroen và rất nhiều vitamin B, C… Nhờ vậy mà quả mướp có công dụng ngừa bệnh tiểu đường, bổ máu, trị đau lưng, chống nếp nhăn, làm đẹp hiệu quả.

Mướp chính là một nguyên liệu thuốc chữa bệnh rất tốt. Ngoài bộ phận quả mướp thì xơ mướp hay lá mướp, hạt mướp, rễ mướp, tua cuốn của mướp cũng có tác dụng trong việc chữa bệnh.

Loại quả được mệnh danh là thần dược của người nghèo, bán đầy chợ Việt, rất đắt hàng vào mùa hè.

Dưới đây là những bài thuốc trị bệnh của quả mướp, cũng như những lưu ý khi tiêu thụ loại quả này.

Những bài thuốc trị bệnh từ quả mướp

Mướp là loại quả rất dễ trồng và làm giàn mát vào mùa hè nóng nực.

– Kinh nguyệt không thông, không đều, phụ nữ tắc tia sữa: Dùng 1 quả mướp khô cả hạt, đốt tồn tính sau đó đem tán bột. Dùng uống 8g/lần với rượu.

– Chữa phụ nữ sau sinh ít sữa: Chuẩn bị 1 quả mướp tươi, 3 cái móng giò. Đem sơ chế sạch rồi nấu canh ăn kèm cơm.

– Tăng huyết áp: Mướp tươi 300g, táo ta 200g, chanh 50g, đường phèn lượng vừa đủ. Mướp và táo gọt vỏ, rửa sạch, thái vụn, ép lấy nước, hòa với nước chanh và đường phèn, dùng làm nước giải khát trong ngày. Mỗi liệu trình 10 ngày.

– Chữa đau lưng lâu không khỏi, viêm mũi, viêm xoang: Lấy 40-120g rễ mướp hương đi sắc cùng với nước sạch. Uống trong ngày.

– Nổi mề đay: Lá mướp tươi 1 nắm, nghiền nát thành nước, thêm vào một chút băng phiến vào rồi bôi lên vết lở, nổi.

– Mồ hôi chân: Lấy mướp già đốt thành tro, tản rắc ở trong giày, chân trần không tất đi vào giày liên tục 15 ngày.

Đặc biệt, mướp là loại quả có giá thành rất rẻ.

– Trị đại tiện ra máu do trĩ: Hoa mướp 30g, nấu nước uống, mỗi ngày 1 lần. Hoặc mướp tươi 250g cắt khúc, thịt lợn nạc 200g cắt miếng, thêm lượng nước thích hợp nấu canh ăn.

– Viêm xoang: Lấy quả mướp đem phơi khô, bỏ vào nồi rang cho mướp teo lại và đem nghiền thành bột mịn. Mỗi lần người bị viêm xoang nên uống 6g, 1 lần/ngày vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy, bụng chưa ăn gì. Kiên trì thực hiện trong 8 ngày.

– Đau nhức thần kinh: Lấy nước mướp hâm nóng xong uống, lượng dùng tùy triệu chứng nặng nhẹ để định đoạt, mỗi ngày khoảng 100ml hoặc dùng lá mướp xay nhuyễn thành nước bôi lên chỗ đau cũng có hiệu nghiệm.

– Đau nửa đầu: Dùng 15 – 30g rễ mướp sắc uống mỗi ngày. Tác dụng của quả mướp sẽ giúp thông lạc, chữa viêm mũi, viêm xoang, ho và đau lưng.

Canh mướp nấu tôm là món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình.

Những ai không nên ăn quả mướp?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng thì mướp có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thông kinh lạc … tuy nhiên người hay đau bụng, tỳ vị kém, người bị yếu sinh lý, liệt dương, đại tiện phân nát, lỏng thì nên hạn chế ăn trái mướp. Những người có cơ địa dị ứng, người đang bị ốm cũng không nên ăn loại quả này để tránh làm cơ thể khó chịu hơn.

Không ăn mướp khi có dấu hiệu này

Mướp khá lành tính, khi chế biến có vị ngọt. Nhưng nếu thấy mướp có vị đắng thì các gia đình tuyệt đối không nên ăn. Những quả mướp vị đắng rất có thể là do bị ong châm, cũng có thể do môi trường trồng cây bị ô nhiễm, bảo quản không đúng cách. Mướp chứa vị đắng có thể chứa chất alkaloid, gây ngộ độc cho người ăn với dấu hiệu chóng mặt, suy nhược, co thắt dạ dày…

Mướp đại kỵ kết hợp với loại thực phẩm nào?

Có 2 loại thực phẩm mà mướp kỵ, đó là củ cải trắng và cải bó xôi. Cả mướp và củ cải trắng, cải bó xôi đều có tính lạnh, có thể khiến cơ thể bị lạnh hơn, gây ra khó chịu, tiêu chảy nặng.