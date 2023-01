Loại rau được coi là "siêu thực phẩm", ăn vào bổ ngang bổ dọc không ngờ lại rất dễ trồng

Cải bó xôi còn có tên là rau bina, rau chân vịt, là loại rau được trồng phổ biến ở nước ta. Đây là loại rau thường được sử dụng trong chế biến món ăn hoặc ép nước để uống và có giá trị dinh dưỡng cao. Rau bina được xem như là một "siêu thực phẩm" nhờ có nguồn vitamin và khoáng chất tuyệt vời đối với sức khỏe.

Lợi ích của rau cải bó xôi đối với sức khỏe

Rau cải bó xôi là một loại rau chứa nhiều nước. Sử dụng loại rau này trong các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có thể giúp cung cấp thêm lượng nước cho cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất thylakoid từ thực vật như rau bina có thể làm giảm sự thèm ăn của cơ thể. Điều này xảy ra bởi vì chúng làm giảm mức độ hormone đói và tăng hormone khiến bạn cảm thấy no.

Đối với những người đang muốn giảm cân, rau cải bó xôi cho hiệu quả rất tốt vì không chứa hàm lượng cholesterol và chất béo rất thấp. Rau bina lại là nguồn chất xơ dồi dào và hỗ trợ tiêu hóa tốt giúp giảm cảm giác thèm ăn của cơ thể.

Rau cải bó xôi có nhiều tác dụng với sức khỏe. Ảnh: T.L

Các khoáng chất có trong cải bó xôi giúp kiềm hóa, cân bằng lại chế độ ăn uống có axit cao. Những thực phẩm này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tích mỡ, béo phì và các chứng bệnh khác.

Cải bó xôi có canxi, mangan và vitamin K, rất quan trọng cho sự phát triển và giúp cho xương khỏe mạnh.

Rau bina là một nguồn thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào, giúp các tế bào hồng cầu mang ôxy đến các vùng khác nhau của cơ thể. Khi cơ thể có quá ít sắt, sẽ gây ra tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này có thể khiến người bệnh cảm thấy yếu, chóng mặt và khó thở.

Rau cải bó xôi có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magiê giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virut và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây ôxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Khi thiếu vitamin C, cơ thể sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng.

Trong rau cải bó xôi có rất nhiều folate. Vitamin này ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ống thần kinh như tật nứt đốt sống ở trẻ sơ sinh. Đó là lý do thai phụ cần bổ sung axit folic khi mang thai. Lutein và zeaxanthin là các carotenoid trong rau bina giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt lâu dài. Ví dụ, như vitamin C giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Rau bina cũng chứa hàm lượng vitamin A dồi dào, giúp hỗ trợ thị lực tốt...

Nông dân huyện Thuận Châu, Sơn La thu hoạch cải bó xôi. Ảnh: Báo Sơn La.

Cách trồng cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau ưa ẩm nhưng không chịu ngập úng. Cải bó xôi ưa thích loại đất nhẹ (đất cát pha), tơi xốp giàu chất dinh dưỡng, tưới tiêu thuận lợi. Độ pH từ 6-8, cây có khả năng chịu mặn, nhưng không chịu chua. Trong 3 nguyên tố dinh dưỡng N, P, K, cải bó xôi cần nhiều N và K.



Ở những nơi khí hậu ôn hòa, mát lạnh có thể gieo cải bó xôi vụ đông xuân và xuân hè. Thời vụ sớm có thể gieo từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Chính vụ gieo trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11. Vụ đông xuân muộn gieo tháng 12 đến đầu tháng 1. Vụ xuân gieo trung tuần tháng 1 đến đầu tháng 2.

Sau khi gieo cải bó xôi, tưới ngày 1-2 lần, tùy theo thời tiết khí hậu và tính chất đất. Sau khi mọc phải giữ ẩm thường xuyên. Dùng nước sạch để tưới, tốt nhất nên dùng nước giếng khoan.

Đối với loại gieo hàng, sau khi mọc 10-15 ngày xới kết hợp với diệt trừ cỏ dại. Sau khi xới lần thứ nhất 10- 15 ngày thì vun gốc kết hợp trừ cỏ dại. Đối với loại gieo vãi chủ yếu nhổ cỏ bằng tay.

Trong thời gian sinh trưởng của cây cần cung cấp chất dinh dưỡng dễ tan để cây hấp thu dễ dàng các loại phân đạm vô cơ, ví dụ như phân đạm urê. Sau khi cây mọc 10 - 15 ngày thúc lần đầu tiên nồng độ 1%.

Sau khi bón thúc, dùng nước sạch để tưới rửa lá. Trung bình 5 - 7 ngày bón thúc một lần. Khi bón thúc cần xem tình hình sinh trưởng của cây. Số lần bón thúc 4 - 5 lần. Lần bón thúc cuối cùng có tác dụng rất quan trọng đối với năng suất bó xôi. Đó là sau gieo 30 ngày đối với giống sớm (thời gian sinh trưởng 45 ngày) và 40 ngày đối với giống muộn (thời gian sinh trưởng 60 ngày).