Loạt dự án chậm tiến độ nhiều năm được TP.HCM chỉ đạo "gỡ vướng"

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản giao các sở, ban, ngành, các địa phương trả lời kết quả giải quyết cụ thể, tiến độ các dự án cử tri kiến nghị, phản ánh. Trong đó có nhiều dự án chậm tiến độ nhiều năm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.



Theo đó, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị liên quan đến dự án 280 Lương Định Của (phường An Phú, TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư. Dự án đã xây dựng nhà hơn 95%, trong đó hơn 60% đã được giải quyết cấp giấy chứng nhận, còn lại chưa được giải quyết. TP.HCM đề nghị có biện pháp xử lý việc cấp sổ hồng cho các hộ dân.

TP.HCM chỉ đạo gỡ vướng nhiều dự án chậm tiến độ. Ảnh: H.T

Tiếp theo đó, các đơn vị giải quyết các trường hợp thuộc Công ty cổ phần Nước ngầm 2 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) từ năm 1976 đến nay với 22 hộ chưa có hướng giải quyết, tháo gỡ cho người dân khu vực này, cấp giấy hay tái định cư, trong khi không sửa chữa được.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở ngành đưa ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện, giải quyết các vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai hoặc mạnh dạn thu hồi để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân.

Bao gồm: Dự án quy hoạch làng đại học Hưng Long, dự án Khu dân cư Phi Long (huyện Bình Chánh); dự án Khu đô thị Sing - Việt, Dự án Khu E (khu Nam); dự án Hải Nhân phường Phước Long B, dự án mở rộng Suối Tiên (TP.Thủ Đức).

Ngoài ra, các đơn vị tháo gỡ khó khăn của dự án liên quan đến nhà đất công sản, do chồng chéo về chức năng của các cơ quan quản lý (như UBND huyện Bình Chánh với Ban Quản lý Khu Nam).

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc giải quyết vấn đề người dân bức xúc việc gia hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp gặp khó khăn do xây nhà kiên cố do quá trình định cư lâu dài.

Giải quyết các tồn động về cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho các căn hộ chung cư. Ảnh: H.T

Tăng cường quản lý và có chế tài đối với các cam kết của chủ đầu tư về việc xây dựng công trình sử dụng chung (như nhà sinh hoạt cộng đông, hồ bơi, công viên...) phải đảm bảo diện tích theo dự án đã phê duyệt khi bàn giao căn hộ cho người mua. Giải quyết các tồn động về cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho các căn hộ chung cư; giải quyết tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân cấp trả lời nội dung thảo luận các Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X phải đúng trọng tâm, có kết quả giải quyết cụ thể, rõ ràng, có tiến độ, cam kết thời hạn hoàn thành; trình UBND TP.HCM trước ngày 31/5/2023.