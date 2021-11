Loạt mỹ nam Hàn Quốc tiêu tan sự nghiệp chỉ sau một đêm vì ồn ào đời tư

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc là nơi có môi trường làm việc khắc nghiệt nhất thế giới. Sự nổi tiếng có thể tới với các diễn viên, ca sĩ chỉ sau một đêm. Ngược lại, thành công sẽ biến mất chỉ sau một khoảnh khắc sai lầm của ngôi sao.

Những người nổi tiếng Hàn Quốc luôn bị công chúng đánh giá và soi mói đời tư. Sự nghiệp của họ có thể nhanh chóng biến mất sau những vụ bê bối. Dĩ nhiên, làn sóng tẩy chay không chừa bất kỳ ai.

Kim Seon-ho

Kim Seon-ho thành sao hạng A với bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha. (Ảnh: SCMP).



Bộ phim truyền hình Hometown Cha-Cha-Cha gần đây đã đưa Kim Seon-ho lên vị trí hạng A. Hai dự án phim sắp tới có tên Sad Tropical, Dog Days và 2 O'clock Date cũng được người hâm mộ trông ngóng.

Nhưng ngay trước khi loạt phim trên Netflix kết thúc, bạn gái cũ của ngôi sao 35 tuổi cáo buộc anh ép cô phá thai. Bên cạnh đó, anh còn bị cho là xấu các đồng nghiệp của mình sau lưng. Theo AllKpop, vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của công chúng, khiến một sự kiện họp báo của nam diễn viên này ngay sau đó phải hủy bỏ. Sau khi xin lỗi bạn gái cũ, Kim Seon-ho đã bị loại khỏi chương trình 2 Days & 1 Night và từ bỏ các bộ phim Dog Days và 2 O'Clock Date. Nhiều thương hiệu cũng ngừng hợp đồng quảng cáo với anh.

Tuy nhiên, mới đây, hãng truyền thông Hàn Quốc Dispatch đã công bố một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc, hé lộ một khía cạnh khác. Theo đó, Dispatch đã xác định bạn gái của Kim là Choi Young-ah là cựu nhân viên thời tiết và người nổi tiếng trên mạng xã hội. Một loạt tin nhắn giữa Kim và Choi được công khai, cho thấy nam diễn viên là người có trách nhiệm. Bên cạnh đó, bạn bè của Kim Seon-ho cho biết, nam diễn viên rất quan tâm, chăm sóc bạn gái khi xảy ra việc mang thai ngoài ý muốn. Sau bài báo của Dispatch, thương hiệu mặt nạ Miima đã khôi phục các quảng cáo có nam diễn viên trên kênh YouTube của họ, tuy nhiên những tổn hại về mặt danh tiếng đối với Kim Seon-ho sau scandal này vô cùng nặng nề.

Kim Jung-hyun

Kim Jung-hyun bị bạn gái "thao túng". (Ảnh: SCMP).



Một nam diễn viên khác cũng vướng vào rắc rối với bạn gái cũ là Kim Jung-hyun. Sau thành công vang dội trong Crash Landing on You và Mr. Queen, anh chàng tiếp tục tỏa sáng và không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, một "cơn bão" truyền thông đã bắt đầu bởi những xung đột của nam diễn viên, công ty quản lý cũ của mình là O & Entertainment.

Kim Jung-hyun được cho là không thoải mái với những cảnh lãng mạn cùng bạn diễn Seohyun trong bộ phim tình cảm The Time năm 2018. Anh đã lau tay bằng khăn giấy ướt sau khi nắm tay cô trong một cảnh quay. Bên cạnh đó, Kim Jung-hyun yêu cầu thay đổi kịch bản để cắt bớt những cảnh lãng mạn và gần gũi với nữ diễn viên này khiến cô nhiều lần bật khóc.

Cuối cùng, Kim đã xin nghỉ tham gia bộ phim truyền hình với lý do tâm lý có vấn đề. Nhưng câu chuyện tiếp diễn với nhiều tình tiết bất ngờ. Dispatch tiết lộ rằng, ngôi sao của It's Okay to Not Be Okay, Seo Ye-ji bị cáo buộc đã "thao túng" hành vi của bạn trai, là Kim Jung-hyun trong quá trình quay bộ phim The Time. Những tin nhắn được công bố đều chứng minh người bạn gái cũ là Seo Ye Ji đã yêu cầu nam diễn viên hành xử như vậy.

Seo Ye Ji nhiều lần yêu cầu bạn trai không được đóng cảnh tình cảm, không được chạm vào bạn diễn, phải cư xử lạnh lùng, thô lỗ với nhân viên trên trường quay, lờ đi khi được chào hỏi... Công ty của nam diễn viên buộc phải tung bức thư tay xin lỗi gửi đến Seo Hyun và đoàn phim Time.

Kim Jung-hyun giải thích: "Đó là lỗi của tôi khi bỏ ngang bộ phim và hành vi trong buổi họp báo. Hành động đó là không thể chấp nhận được. Tôi đã không thể hiện đủ trách nhiệm với tư cách là diễn viên chính. Tôi gửi lời xin lỗi đến Seo Hyun và công ty quản lý ON Entertainment của tôi".

Mặc dù Kim đã xin lỗi các nhân viên của The Time, nhưng một bản kiến nghị yêu cầu anh rời khỏi làng giải trí đã được đệ trình trên trang web của văn phòng tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.



Đối với Seo Ye Ji, một ngôi sao đang lên của phim ảnh Hàn, mất vai trong phim mới Island. Island là dự án lớn, được chuẩn bị trong nửa năm qua với vai chính "đo ni đóng giày" cho Seo Ye Ji. Dự án đã phải sửa kịch bản, tìm diễn viên mới và lùi lịch quay. Seo Ye Ji còn bị gỡ một số hình ảnh quảng cáo, bị các hãng mỹ phẩm, khẩu trang, sức khỏe hủy hợp đồng.

Kim Ji-soo

Kim Ji-soo phải xin lỗi dư luận. (Ảnh: SCMP).

Sau nhiều năm chỉ đóng vai phụ và một vài vai thứ chính, Kim Ji-soo đã được chọn vào vai nam chính On Dal trong River Where the Moon Rises, một trong những bom tấn K-drama của năm nay.



Tuy nhiên, nam diễn viên 28 tuổi bị cáo buộc có hành vi bạo lực và quấy rối tình dục trong những năm đi học. Các cáo buộc được đưa ra vào tháng 3, trong thời điểm hàng loạt vụ bê bối bắt nạt học đường của những người nổi tiếng làm rúng động đất nước Hàn Quốc.

Nam diễn viên phải chia sẻ lời xin lỗi viết tay trên Instagram chính thức của mình:"Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến những người bị tôi làm tổn thương. Tôi hoàn toàn không có lời bào chữa cho những hành động không thể tha thứ của mình. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, tôi đã che đậy quá khứ của mình và nhận được sự yêu mến và quan tâm không nhỏ từ công chúng.



Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và ân hận", anh viết. Cuối thư, Ji Soo gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp, thành viên đoàn phim, đài phát thanh truyền hình vì làm ảnh hưởng đến họ. Nam diễn viên bày tỏ: "Một lần nữa, tôi quỳ gối xin mọi người tha thứ".

Theo Republic World, ngôi sao đã bị loại khỏi phim truyền hình River Where the Moon Rises và được thay thế bằng nam diễn viên Na In-woo.

Lucas Wong

Lucas Wong bị SM loại khỏi nhóm NCT vì bê bối đời tư. (Ảnh: SM).

Thần tượng K-pop và thành viên nhóm NCT Lucas Wong đã vướng vào một vụ bê bối với nhiều cô gái vào tháng 8, khi nhóm đang gặt hái được nhiều thành công sau khi ra mắt vào năm 2018.



Một fan nữ người Hàn là nhân vật đầu tiên đứng ra kể lại chuyện tình của mình với nam ca sĩ. Ngay sau đó, 2 fan nữ người Trung cũng lần lượt đứng ra tố trong thời gian này Lucas "bắt cá nhiều tay", rủ rê họ đi khách sạn đồng thời "bào tiền" mua đồ hiệu...

Một nạn nhân bị cáo buộc khác cho rằng, Wong đã nói xấu các thành viên nhóm NCT của mình. Lucas Wong cho biết, họ không làm việc chăm chỉ và được chọn chỉ vì có ngoại hình đẹp.

Phản ứng từ người hâm mộ là trái chiều. Trong khi một số người yêu cầu anh rời khỏi NCT, những người khác vẫn ủng hộ anh ấy và cố gắng bác bỏ các cáo buộc. Tuy nhiên, công ty quản lý SM Entertainment của anh ấy đã xin lỗi người hâm mộ vì "sự quản lý kém của nghệ sĩ".

Lucas hiện đang "đóng băng" mọi hoạt động để tự kiểm điểm bản thân. Gần đây, người hâm mộ phát hiện tên của Lucas không xuất hiện trong hoạt động tuyên truyền cũng như các sản phẩm bày bán của nhóm.

Tương tự, vào ngày 1/11, SM đã đăng tải những hình ảnh "nhá hàng" bộ Season's Greetings 2022 cho "gà nhà". Nhưng đối với bộ ảnh của WayV, người hâm mộ ngay lập tức nhận ra chỉ có hình ảnh 6 thay vì 7 thành viên như đội hình chính thức. Và đúng như dự đoán, hình ảnh của Lucas hoàn toàn không xuất hiện. Điều này khiến netizen "bán tín bán nghi", liệu SM đã chính thức gạch tên của anh ra khỏi đội hình?