Dexter quay trở lại sau 8 năm tạm thời "nghỉ hưu"

Trong phần đầu tiên của bộ phim, kéo dài 8 mùa từ năm 2006 - 2013, người xem đã hiểu được lý do tại sao Dexter Morgan trở thành kẻ sát nhân hàng loạt. Cha nuôi của anh ta và một bác sĩ tâm lý đã tạo ra một quy tắc để một kẻ tâm thần như Dexter thỏa mãn "sở thích" giết chóc của hắn. Chỉ cần nạn nhân của anh ta thực sự xứng đáng với cái chết, Dexter có thể "thay trời hành đạo".

Lớn lên với những nhận thức sai lầm, cùng với việc chứng kiến cái chết của mẹ ruột, Dexter ban ngày là một chàng chuyên viên trong sở cảnh sát Miami, nhưng tới đêm khuya, anh ta trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt.

Poster "Dexter: New blood". (Ảnh: Showtime).

Kết thúc 8 phần, Dexter đã giả chết, bỏ lại con trai và chuyển đến một thị trấn xa xôi để sống một cách cô lập, nhằm đền tội cho những tội ác anh gây ra. Cái kết này từng khiến cho dư luận "dậy sóng" bởi nó quá vô lý và không phải bản tính của Dexter.

Trong Dexter: New Blood sẽ được lên sóng hàng tuần vào ngày 7/11 tới đây, anh ta lại tiếp tục thú tiêu khiển cũ của mình sau khi "kiêng khem" trong nhiều năm. Ngôi sao kiêm nhà sản xuất điều hành Michael C. Hall - người đóng vai Dexter chia sẻ: "Dexter trở lại với cơn nghiện tại một vùng đất hoang vu. Tôi nghĩ rằng anh ta đã tái nghiện đối với việc giết chóc".

Phillips - người từng là nhà sản xuất điều hành của loạt phim gốc từ năm 2006 đến năm 2009 cho rằng, Dexter là một nhân vật phản anh hùng. Nhưng chính chiều sâu của nhân vật sẽ thu hút người xem trở lại và cả các khán giả mới - đặc biệt là những người có thể còn quá trẻ đã từng xem trực tiếp phần một của bộ phim.

"Tôi nghĩ mọi người bị thu hút bởi những nhân vật như "Dexter", bởi vì tính cách quá hấp dẫn và rất dễ nhận dạng. Họ thường hành động theo những bản năng tồi tệ nhất mà ai cũng có sâu thẳm trong lòng nhưng không dám thể hiện ra", Phillips khẳng định.

Julia Jones trong vai Angela, bạn gái của Dexter. (Ảnh: SCMP).

Dexter: New blood sẽ trả lời những câu hỏi chưa được giải đáp

Chủ tịch mảng giải trí của Showtime Networks, Gary Levine cũng đồng ý với quan điểm này. Ông gọi loạt phim này là "viên ngọc quý" của mạng lưới tại TV Critics Assn. "Dexter" là cú nổ đầu tiên của Showtime, khẳng định rằng chúng tôi chỉ làm các sản phẩm gốc có chất lượng. Việc khiến khán giả đồng cảm với kẻ giết người hàng loạt thực sự rất khó, điều này khiến thành công của "Dexter" càng trở nên ngọt ngào", Gary nói. Sự nổi tiếng trước đó làm tăng kỳ vọng cho Dexter: New Blood, một lần nữa do Hall đảm nhận vai chính.

Trong tám mùa của bộ phim được phát sóng trên Showtime, Dexter là nhân vật phản anh hùng thành công được đặt trong một hệ thống tư pháp thất bại. Anh chàng phải phá bỏ mọi quy tắc và luật lệ của cảnh sát, để sử dụng cách của riêng mình săn đuổi kẻ xấu.

Khi "Dexter" kết thúc vào năm 2013, sau 8 mùa gắn bó với bộ phim, C. Hall đã xuất hiện trong nhiều vai trò nghệ thuật khác nhau. Từ khách mời trong loạt phim "The Crown" cho tới "Docomentary Now!". Bên cạnh đó, Hall còn đóng một số vở kịch như "Hedwig and the Angry Inch" và "Lazarus".

Nhưng thời gian trôi qua, nam diễn viên nhận ra rằng, có một số cơ hội để "mổ xẻ" thêm về cuộc đời của Dexter. Thực tế, sau nhiều năm, khán giả vẫn cảm thấy "ấm ức" khi Dexter chưa trả lời hết các câu hỏi của họ như con trai của anh ở đâu, cuộc sống của tên sát nhân này ra sao, sẽ bị trả giá những gì?

Ngoài nam diễn viên Michael Hall đảm nhận vai chính, Dexter: New blood còn có sự góp mặt của một số diễn viên gạo cội khác như: Jennifer Carpenter, Desmond Harrington, Julie Benz…

"Dexter" thuộc phim truyền hình tâm lý tội phạm từng ra mắt phần đầu tiên vào năm 2004. Phim đã ra mắt tổng cộng khoảng 96 tập với nội dung xoay quanh cuộc sống của Dexter Morgan, một nhân viên phòng pháp y làm việc tại Sở cảnh sát Miami. Công việc của Dexter Morgan khá căng thẳng khi luôn phải đối mặt trước nhiều hiểm nguy khi tìm kiếm và truy bắt những tội phạm trên thế giới. Ngay từ khi được công chiếu, "Dexter" đã tạo nên cơn sốt tại rất nhiều quốc gia và đoạt 4 chiến thắng tại giải thưởng Emmy đối với thể loại phim truyền hình. Ở mỗi tập phim luôn đạt lượng xem lên đến hàng triệu lượt truy cập. Vào tháng 4/ 2013, nhà sản xuất thông báo kết thúc bộ phim ở phần 8 trước sự tiếc nuối của nhiều khán giả.