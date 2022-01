Loạt phim hứa hẹn thành công trong năm 2022 không kém "Squid Game"

Sau thành công vang dội của "Squid Game", Netflix đang tìm kiếm những bộ phim không phải tiếng Anh tiếp theo có sức hút tương tự. Trong năm 2022, loạt phim hứa hẹn sẽ đạt được thành công tương tự siêu phẩm về đề tài sinh tồn của Hàn Quốc. Đây cũng được cho là chiến lược của Netflix khi nhắm tới các khu vực ngoài Mỹ và Canada, nơi chỉ có khoảng 7% tăng trưởng người đăng ký trả phí cho Netflix trong suốt năm 2021.

Để giúp hiểu rõ về lý do có thể vươn đến tầm cao sau thành công của "Squid Game", dưới đây là danh sách 10 phim truyền hình phát trực tuyến không nói tiếng Anh hàng đầu có thể là "siêu phẩm" trong năm 2022.

1. All of Us Are Dead (tiếng Hàn)

Poster phim "All of Us Are Dead". (Ảnh: Netflix)

Loạt phim này kể về một nhóm học sinh trung học cố gắng sống sót sau đợt bùng phát virus zombie. "All of Us Are Dead" được đánh giá sẽ hưởng lợi từ sự nổi lên của các loạt phim Hàn Quốc gần đây như "Hellbound" và "Squid Game".

Ngoài ra, Lee You-mi, người đóng vai Ji-yeong trong "Squid Game" sẽ đóng vai chính trong "All of Us Are Dead". Cô đã quảng bá loạt phim zombie mới cho 6,7 triệu người theo dõi trên Instagram của mình và nhận được hơn 800.000 lượt thích. Có khả năng Lee You-mi đã thu hút được nhiều người theo dõi bên ngoài Hàn Quốc kể từ "Squid Game" và điều đó cho thấy rằng "All of Us Are Dead" có thể "chắc suất" trong bảng xếp hạng Top 10 của Netflix ở các quốc gia ngoài châu Á.

2. Feria: The Darkest Light (tiếng Tây Ban Nha)

Phim có hơi hướng kinh dị "Feria". (Ảnh: Netflix).

Loạt phim truyền hình kinh dị này kể về hai chị em gái phải đối mặt với việc cha mẹ tham gia vào một nghi lễ giáo phái kết thúc bằng cái chết. Mặc dù chủ đề đen tối của loạt phim này có thể không dành cho một số đông khán giả, nhưng truyền hình kinh dị vẫn có khả năng mang lại những con số lớn trên Netflix - đặc biệt là ở Mỹ, ví dụ như "Haunting of Bly Manor "đã được xem trong khoảng 1,2 tỷ phút. "Feria" không có sự tham gia của bất kỳ diễn viên nào có sức hút lớn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bộ phim truyền hình Netflix bằng tiếng Tây Ban Nha trước đây như "Who Killed Sara" có thể là động lực khiến cho khán giả tò mò với loạt phim kinh dị mới này.

3. 1899 (tiếng Đức)

"1899" theo câu chuyện về chuyến đi của một con tàu di cư từ châu Âu đến New York. Nó được dự đoán có thể là một trong những loạt phim không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất của Netflix trong tuần sau khi ra mắt. Loạt phim nói tiếng Đức đến từ Jantje Fries và Baran bo Odar, chủ nhân của bộ phim ăn khách "Dark", ra mắt phần đầu tiên vào tháng 12/2017. Hơn 90% người xem "Dark" phần 1 không phải là từ Đức. Kể từ ngày 5/1, "1899" của Netflix là loạt phim phát trực tuyến bằng tiếng nước ngoài được mong đợi ra mắt vào năm 2022, dựa trên số lượng người dùng toàn cầu của TV Time (một ứng dụng cho phép người dùng theo dõi nội dung họ xem).

4. The Sound of Magic (tiếng Hàn)

Những người hâm mộ truyện tranh Hàn Quốc đang ngóng đợi bộ phim "The Sound of Magic" ra mắt. Loạt phim này dựa trên webtoon (một loại truyện tranh có nguồn gốc ở Hàn Quốc) "Annarasumanara" đã có hàng trăm nghìn lượt thích. "The Sound of Magic" kể về câu chuyện của một nữ sinh trung học mong muốn lớn lên càng nhanh càng tốt và gặp một pháp sư. Loạt phim của Netflix có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Choi Sung-eun và ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng Ji Chang-wook, người có 18,6 triệu người theo dõi trên Instagram.

5. Cyberpunk: Edgerunners (tiếng Nhật)

"Cyberpunk: Edgerunners" là một sê-ri độc lập lấy bối cảnh trong cùng vũ trụ với "Cyberpunk 2077", một trò chơi được mong đợi. Bất chấp sự ra mắt đầy khó khăn của "Cyberpunk 2077", được ước tính đã bán được 17,3 triệu bản trong năm sau khi phát hành, "Cyberpunk: Edgerunners" có khả năng vẫn thu hút lượng người xem. Chỉ cần xem xét "The Witcher" phần 1 và 2 xếp hạng trong số 10 loạt phim tiếng Anh được xem nhiều nhất mọi thời đại của Netflix, trong khi "Arcane" là một trong những bộ phim được nhiều người xem hàng đầu thì có thể dự đoán "Cyberpunk: Edgerunners" sẽ thành công.

6. Money Heist (tiếng Hàn)

Dàn diễn viên trong "Money Heist" phiên bản Hàn Quốc. (Ảnh: Netflix)

Thông tin ít ỏi hiện tại về "Money Heist" của Hàn Quốc cũng không thể "né" được sự thật rằng, loạt phim này có thể trở thành một trong ba bộ phim không phải bằng tiếng Anh được xem nhiều nhất năm 2022.

Loạt phim tiếng Tây Ban Nha gốc hiện đang xếp hạng trong số 5 loạt phim Netflix không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất mọi thời đại. Điều này cho chúng ta thấy rằng có một lượng lớn người xem toàn cầu sẵn sàng xem thử "Money Heist" của Hàn Quốc. "Money Heist" của Hàn Quốc có sự tham gia của nam diễn viên Park Hae-Soo, người đóng vai một trong những nhân vật chính của "Squid Game".

7. Our Blues (tiếng Hàn)

Hiện tại, ít người biết (chẳng hạn như chi tiết cốt truyện và ngày phát hành chính xác) về "Our Blues", loạt phim đã tuyển chọn những diễn viên đáng chú ý có thể giúp phim thành công ở ngoài Hàn Quốc. "Our Blues" sẽ có sự tham gia của Lee Byung Hun, người đã đóng một vai nhỏ trong "Squid Game" với vai Front Man và Shin Min Ah, người mà một số khán giả ở Mỹ có thể đã quen thuộc trong vài tháng qua vì anh ấy đã đóng vai chính trong "Chief of Staff".

8. Remarriage and Desires (tiếng Hàn)

Câu chuyện này kể về những người mang hy vọng nâng cao vị trí của họ trong xã hội bằng cách sử dụng một công ty mai mối độc quyền để kết hôn hoặc tái hôn vào tầng lớp cao nhất. Cốt truyện có vẻ châm biếm xã hội Hàn Quốc đã góp phần làm nên thành công của hai siêu phẩm Hàn Quốc trước đó là "Squid Game" và "Parasite". Vì vậy, góc nhìn đó có thể giúp "Remarriage and Desires" gây được tiếng vang với khán giả.

9. Glitch (tiếng Hàn)

"Glitch" kể về câu chuyện của một cô gái cố gắng truy tìm người bạn trai mất tích của mình với sự giúp đỡ của một câu lạc bộ UFO. Cốt truyện của loạt phim này hơi rùng rợn và hơi đen tối. Nhưng điều đó có thể giúp ích cho "Glitch" bởi vì chính điều độc nhất vô nhị có thể giúp nó khác biệt với nhiều bộ phim khác của Netflix, theo cách tương tự như cách "Squid Game". "Glitch" cũng sẽ được hưởng lợi từ dàn sao khủng trong dàn diễn viên bao gồm nữ diễn viên Jeon Yeo-be (1,4 triệu người theo dõi trên Instagram) và người mẫu K-pop/NANA (3,1 triệu người theo dõi trên Instagram).

10. Somebody (tiếng Hàn)

"Somebody" khai thác góc nhìn thời sự của xã hội hiện đại. (Ảnh: Netflix).

Bộ truyện này có thể có một cái tên tương đối khó hiểu, nhưng nó có thể thành công vào năm 2022 vì nó xoay quanh những người tham gia vào một vụ án giết người có liên quan đến một ứng dụng hẹn hò. Yếu tố ứng dụng hẹn hò mang tính thời sự, do số lượng các mối quan hệ lãng mạn bắt đầu trực tuyến ngày càng tăng. Ví dụ, một cuộc khảo sát của Morning Consult vào tháng 2/2021 cho thấy 13% người lớn ở Mỹ được hỏi nói rằng họ gặp bạn đời trực tuyến, tăng nhẹ so với 10% vào năm 2020.