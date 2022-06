Loạt phim siêu anh hùng của Marvel sẽ phát triển ra sao?

Marvel đã chính thức ra mắt vũ trụ điện ảnh của mình với khán giả hơn 10 năm. Trong thời gian đó, những người hâm mộ loạt phim siêu anh hùng luôn tìm cách suy đoán để tìm ra chính xác vị trí mà Marvel đặt bối cảnh cho các nhân vật của mình, so với truyện tranh.

Mới đây, Kevin Feige, ông chủ của hãng phim này đã bất ngờ "hé lộ" một chút thông tin, có liên quan tới những gì mà người hâm mộ luôn "đau đáu" bấy lâu này.

Ba giai đoạn đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) được xây dựng theo một câu chuyện thống nhất - Infinity Saga - kết thúc trong hai phần Avengers: Infinity War năm 2018 và Avengers: Endgame tiếp theo năm 2019.



Vũ trụ điện ảnh Marvel ngày càng trở nên rộng lớn. (Ảnh: Disney).

Mặc dù những định hướng cụ thể của giai đoạn bốn đang diễn ra của MCU vẫn chưa được tiết lộ, Feige đã tuyên bố "manh mối" về bối cảnh cũng như câu truyện sẽ diễn ra trong giai đoạn này.

"Khi chúng ta sắp kết thúc giai đoạn bốn, tôi nghĩ mọi người sẽ bắt đầu xem câu chuyện tiếp theo, giai đoạn năm sẽ diễn ra như thế nào", Feige nói trong một cuộc phỏng vấn với Total Film.

"Tôi nghĩ rằng đã có nhiều manh mối, khá rõ ràng, về việc toàn bộ câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng chúng tôi sẽ nói về điều đó trực tiếp hơn một chút trong những tháng tới, để đặt ra kế hoạch, vì vậy những khán giả muốn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn có thể xem thêm một chút nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ của lộ trình mà MCU đang tiến hành", anh nói.

Những người hâm mộ Marvel đã giải thích những bình luận của Feige là xác nhận của một giả thuyết từ rất lâu đời về tương lai của MCU.

Các độc giả truyện tranh đã gợi ý rằng phần tiếp theo của câu chuyện sẽ liên quan đến cốt truyện của Secret Wars, trong đó có cuộc chiến tranh đa vũ trụ và chứng kiến sự giao thoa lớn nhất giữa các sản phẩm của Marvel.

Sự xuất hiện của Kang the Conqueror (Jonathan Majors) trong phần một của loạt phim Loki dường như chỉ ra điều này, với Kang là một trong những nhân vật phản diện chính của Secret Wars.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng ngầm xác nhận một số chi tiết sẽ được khai thác nhiều hơn trong phần Secret Wars. Bộ phim tiếp theo sẽ được phát hành trong MCU là Thor: Love and Thunder, sẽ ra rạp từ ngày 8/7.

Đầu năm nay, người hâm mộ đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ trong đoạn giới thiệu Love and Thunder mà họ suy đoán có thể chỉ ra một sự thay đổi lớn trong cốt truyện hậu Avengers: Endgame.