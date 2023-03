Loạt sao đình đám Hollywood từng tới Việt Nam: Người say mê khám phá, người tích cực hoạt động cộng đồng

Brad Pitt - Angelina Jolie

Trước khi đường ai nấy đi, cặp đôi đôi nổi tiếng Hollywood Brad Pitt - Angelina Jolie đã có 6 lần đặt chân đến Việt Nam. Dù kín đáo, những chuyến đi của họ đều tạo sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông trong nước và thế giới.

Cặp đôi Angelina Jolie - Brad Pitt trong lần đầu sang Việt Nam. (Ảnh: Getty Images)

Tháng 11/2006, cặp đôi bất ngờ tới TP. HCM để du lịch. Họ nghỉ tại khách sạn Park Hyatt nhưng dùng tên khác để đăng ký. Tiếp đó, vào tháng 3/2007, Jolie đến TP. HCM bằng chuyên cơ cùng 2 con: Maddox (Campuchia), Zahara (Ethiopia) và hai trợ lý Holl Michelle Goline, Shirley Anne Till. Cũng trong năm này, họ quay lại Việt Nam để nhận nuôi cậu bé Phạm Quang Sáng - sau được đổi tên thành Pax Thien Jolie. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của hầu hết các hãng thông tấn trên thế giới.

Năm 2011, Angelina Jolie và Brad Pitt trở lại Việt Nam, tham quan các khu di tích nổi tiếng của Côn Đảo. Cuối tháng 12 năm 2015, chỉ vài tháng trước khi quyết định ly hôn, họ dành thời gian để cùng dạo chơi phố cổ Hà Nội và ngắm vịnh Hạ Long.

Dương Tử Quỳnh

Tháng 3/2008, ngôi sao hành động Hollywood gốc Hoa Dương Tử Quỳnh đã đặt chân tới Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đã đến thăm các bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Nhi TƯ và bệnh viện Việt Đức. Sau đó, cô có mặt tại trường THPT Hà Nội Amsterdam để nói chuyện cùng các em học sinh, đến thăm Ủy ban an toàn giao thông quốc gia.

Dương Tử Quỳnh trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2008. (Ảnh: Zing)

Cuối năm 2015, một lần nữa Dương Tử Quỳnh có mặt tại TP. HCM để công tác kết hợp du lịch. Chuyến trở lại Việt Nam lần này của ngôi sao Hoa ngữ khá bí mật.

Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên gốc Á thành công ở Hollywood khi tham gia khá nhiều bộ phim tạo tiếng vang, trong đó có một tập về điệp viên 007 - Tomorrow Never Dies năm 1997, phim Ngọa hổ tàng long 2...

Tom Hiddleston

Năm 2016, nam diễn viên Tom Hiddleston có mặt tại Việt Nam để quay các cảnh phim trong dự án phim bom tấn Hollywood này. Chia sẻ với truyền thông, Tom Hiddleston cho biết: "Tôi đã từng muốn đến Việt Nam từ năm 19 tuổi, trong kỳ nghỉ hè. Tôi đã xin được VISA. Nhưng thật không may là lịch trình bị hủy bỏ bởi tôi phải tham gia vào bộ phim đầu tiên của mình khi đó. Bây giờ tôi đã sang được Việt Nam! Tôi đã thực hiện được kế hoạch của mình".

Tom Hiddleston và bạn diễn Brie Larson trong “bom tấn” Kong: Skull Island quay tại Việt Nam. ( Ảnh: Trailer phim Kong: Skull Island)

Anh cũng bày tỏ tình cảm với đất nước hình chữ S: "Tại Việt Nam, chúng tôi đã đi khắp Hà Nội, vịnh Hạ Long và Ninh Bình. Tôi nghĩ rằng tại Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp tuyệt vời mà nhiều người chưa bao giờ được chiêm ngưỡng".

Tom Hiddleston nổi tiếng toàn cầu từ khi đóng vai Loki trong loạt phim Thor và The Avengers của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tom từng hẹn hò nữ diễn viên Susanna Fielding từ 2008 đến 2011 và có mối tình gây xôn xao với ca sĩ Taylor Swift năm 2016.

Lana Condor

Lana Condor có tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan, sinh năm 1997. Cô bé bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng và ở tạm tại trại trẻ mồ côi. Sau này, Đồng Lan được nhà báo người Mỹ Bob Condor nhận nuôi trong một lần ông đến thăm Việt Nam. Cô được biết tới rộng rãi khi xuất hiện trong phim bom tấn X-Men: Apocalypse. Đến năm 2018, cô gây tiếng vang khi đảm nhận vai chính trong tác phẩm tuổi teen ăn khách của Netflix To All The Boys I've Loved Before.

Lana Condor vui vẻ thưởng thức món ăn Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Năm 2019, nữ diễn viên từng về thăm quê hương. Khi ấy, cô đã cùng cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama, con gái đầu lòng của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush - Jenna Bush Hager, minh tinh Julia Roberts và Ngô Thanh Vân đến thăm ghé thăm trường THPT Cần Giuộc, Long An, chia sẻ những câu chuyện liên quan đến thúc đẩy giáo dục cho bé gái.

Năm 2022, Lana Condor tiếp tục quay trở lại thăm Việt Nam lần 2. Lần này, cô dành thời gian để khám phá Hà Nội và thưởng thức ẩm thực quê hương. Trên trang cá nhân, cô hạnh phúc chia sẻ: "Được trở lại Việt Nam, khám phá đất nước nơi tôi sinh ra, điều này không còn là một giấc mơ nữa".

Matthew Mcconaughey và Woody Harrelson

Mới đây, trên trang Fanpage của Di tích Nhà tù Hoả Lò cập nhật hình ảnh mới cho biết hai tài tử nổi tiếng của Hollywood Matthew Mcconaughey và Woody Harrelson vừa tới thăm quan Di tích Nhà tù Hoả Lò vào chiều 10/3. Trong khi Matthew Mcconaughey từng giành Oscar với Dallas Buyers Club, Woody Harrelson cũng quen thuộc với khán giả Việt qua bộ phim Now you see me (Phi vụ thế kỷ).

McConaughey và Woody Harrelson tham quan Di tích Nhà tù Hoả Lò. (Ảnh: FB Di tích Nhà tù Hoả Lò)

Sự xuất hiện của hai nam diễn viên xuất sắc của điện ảnh Hollywood nhận được phản hồi tích cực từ phía công chúng. Sau 2 giờ, có hơn 10.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ được để lại dưới những hình ảnh này. Nhiều bình luận từ khán giả cho biết họ hâm mộ sự nghiệp của hai nghệ sĩ và mong họ sẽ lưu lại thăm quan nhiều địa điểm của Việt Nam.