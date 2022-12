Top 10 nam diễn viên Hollywood được yêu thích nhất năm 2022: Chris Hemsworth chỉ đứng thứ 8

Năm 2022, cả thế giới bắt đầu bước vào thời kỳ hậu đại dịch Covid-19. Ngành điện ảnh cũng không phải ngoại lệ khi các hãng phim, nhà sản xuất và diễn viên đã trở lại guồng quay trước đó. Theo Top 10 About, năm 2022, các nam diễn viên được cho là nổi tiếng nhất Hollywood đã có những dự án thành công của riêng mình. Họ là những diễn viên được trả lương cao nhất cũng như nổi tiếng nhất Hollywood tính đến năm 2022. Dưới đây là Top 10 nam diễn viên Hollywood được yêu thích nhất thế giới năm 2022.

10. Hugh Jackman

Hugh Jackman (sinh ngày 12/10/1968), người nổi tiếng với vai Wolverine là một diễn viên, nhà sản xuất và ca sĩ người Úc. Anh cũng là một trong những diễn viên Hollywood nổi tiếng nhất thế giới.

Hugh đã đạt được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình bao gồm giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Oscar cho vai diễn trong "Les Miserables". Anh thực hiện nhiều bộ phim thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng nếu bạn muốn thưởng thức một số bộ phim hấp dẫn thì có thể "nghía" qua: "Logan", "The greatest showman" và "Bad Education".

9. Tom Cruise

Khán yêu thích phim Hollywood đều quen thuộc với Tom Cruise. Anh là một trong những nam diễn viên Hollywood đẹp trai và nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tom Cruise là một diễn viên người Mỹ đồng thời là nhà sản xuất sở hữu một số bộ phim xuất sắc trong sự nghiệp của mình.

Tom đã ba lần giành giải Quả cầu vàng cho các tác phẩm xuất sắc của mình. Bên cạnh đó, anh đã được đề cử giải Oscar ba lần, là minh chứng cho kỹ năng diễn xuất rất tốt ở nam diễn viên này. Tom Cruise thường được xếp trong danh sách 10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới mọi thời đại.

Tom Cruise nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim "Mission Impossible". Bên cạnh đó, anh còn thực hiện những bộ phim hay khác như: "The Mummy", "Risky Business", "Edge of Tomorrow", "American Made"...

8. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth là một nam diễn viên nổi tiếng khác của Hollywood với sự nghiệp thành công trong những năm gần đây. Nam diễn viên người Úc sinh ngày 11/8/1983. Mọi người biết đến anh qua nhân vật Thor. Anh đã thực hiện nhiều bộ phim nổi tiếng trong sự nghiệp của mình như: "Star Trek", "Thor", "The Avengers", "Red Dawn", "Rush"...

Chris Hemsworth là một diễn viên tài năng và đã đạt được một số giải thưởng như Kid's Choice, People's Choice Awards cho "Avengers: Age of Ultron" và "In the heart of the sea".

7. Henry Cavill

Henry Cavill là một trong những diễn viên người Anh nổi tiếng trên toàn thế giới. Chàng trai cơ bắp rất nổi tiếng với vai Superman của vũ trụ điện ảnh DC. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim "Bá tước Monte Cristo" năm 2002 và sau đó gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng như MTV Movie Awards và Razzie Awards.

Henry Cavill đã thực hiện nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Stardust", "Immortals", "Man of Steel", "Batman vs Superman"... Gần đây, bộ phim"Justice League" của anh đã đạt thành tích tốt ở phòng vé.

6. Chris Evans

Chris Evans còn được mệnh danh là siêu anh hùng Captain America. Anh là một diễn viên tài năng và nổi tiếng nhất Hollywood trong năm 2022. Nam diễn viên sinh năm 1981 bắt đầu sự nghiệp của mình với bộ phim truyền hình "Opposite Sex".

Chris Evans sở hữu nhiều giải thưởng như giải Kid's Choice cho "Captain America: Civil War", giải Teen Choice Awards cho "Avengers: Age of Ultron" và giải Scream cho siêu anh hùng xuất sắc nhất trong "Captain America: The First Avenger". Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, anh còn được công nhận là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới mọi thời đại.

5. VinDiesel

Mark Sinclair thường được biết đến với cái tên Vin Diesel là một diễn viên Hollywood nổi tiếng toàn thế giới, anh đã thực hiện nhiều bộ phim đình đám trong sự nghiệp của mình. Diễn viên kỳ cựu của Hollywood này sinh ngày 18/7/1967 và gây chú ý với loạt phim "XXX". Loạt phim "Fast and Furious" cũng là tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích do anh thủ vai chính.

Ban đầu, anh gặp khó khăn trong việc nhận các vai diễn phù hợp trong phim. Tuy nhiên, sau bộ phim ngắn "Multi-Facial", anh được đạo diễn Steven Spielberg chú ý. Steven Spielberg đã cho anh cơ hội đóng vai chính trong bộ phim "Saving Private Ryan". Anh trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới từ loạt phim "Fast and Furious" trong vai Dominic Toretto.

4. Leonardo DiCaprio

Nếu bạn là một tín đồ của điện ảnh Hollywood thì chắc hẳn phải biết đến Leonardo Dicaprio. Anh là một diễn viên người Mỹ có tài năng xuất chúng, người đã thực hiện nhiều bộ phim đặc sắc như: "Titanic", "Inception", "The Revenant", "The Wolf of Wall Street"... Anh đã đạt được nhiều giải thưởng như Oscar và Quả cầu vàng cho "The Revenant" cũng như giành giải BAFTA cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Leonardo Dicaprio luôn nổi tiếng với những vai độc đáo. Các bộ phim của anh cho đến năm 2022 đã kiếm được 7,2 tỷ USD trên toàn thế giới. Hiện tại, anh là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood.

3. Robert Downey Jr.

54 tuổi, nam diễn viên giàu kinh nghiệm và nổi tiếng tại Hollywood, Robert Downey Jr. được biết đến với kỹ năng diễn xuất đặc biệt. Anh được đông đảo khán giả coi như hình mẫu của nhân vật Iron Man của Marvel. Robert Downey Jr. đã thực hiện nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Captain America: Civil War", "The Avengers", "Iron Man", "Due Date"... "Avengers: Infinity war" là bộ phim thành công nhất gần đây của nam diễn viên này. Anh đã giành được nhiều giải thưởng như: MTV Generation Award, People's Choice Awards cho "The Avengers" và BAFTA cho "Chaplin"...

2. Johnny Depp

Johnny Depp (sinh ngày 9/6/1963 tại Mỹ) là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại của Hollywood. Ngoài ra, khán giả biết đến Johnny Depp với vai trò là nhà sản xuất và nhạc sĩ. Anh đã giành được giải Quả cầu vàng cho màn trình diễn xuất sắc nhất của mình. Anh được coi là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, anh còn được công nhận là một trong những nam diễn viên giàu có nhất Hollywood. "Cướp biển vùng Caribbean", "Alice ở xứ sở thần tiên" và "Edward Scissorhands" là một số bộ phim hay nhất của Johnny Depp.

1. Dwayne Johnson

Dwayne Douglas Johnson hay còn được gọi là The Rock là một diễn viên người Mỹ có xuất thân là một đô vật chuyên nghiệp. The Rock (sinh ngày 2/5/1972) là một người tài năng, nổi tiếng ở cả Hollywood và lĩnh vực đấu vật. Anh đứng đầu trong số 10 nam diễn viên Hollywood được yêu thích nhất thế giới năm 2022.

"Baywatch", "Moana", "The Destiny of the Furious"... là những bộ phim hay nhất của nam diễn viên này.