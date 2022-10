Lời khai của nghi phạm sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao

Chiều ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã lấy lời khai bước đầu của nghi phạm sát hại chị Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP.Huế).

Đặng Văn Đồng- nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên Huế đã bị bắt giữ. Ảnh: Trần Hồng.

Theo đại tá Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 11/10, ngay khi nhận tin báo tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ xảy ra vụ án giết người, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày đêm truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng dựng chân dung nghi phạm gây án và đường chạy trốn của đối tượng.

Các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức lên đường trong đêm, hành trình truy bắt qua nhiều tỉnh thành Quảng Nam, TP.Đà Nẵng.

Đặng Văn Đồng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hồng.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, với sự phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đối tượng gây án là Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vào trưa 12/10. Đồng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đặng Văn Đồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đồng, do có mối quan hệ yêu đương với chị Lê Thị O, ngày 8/11, Đồng từ Bình Phước ra Huế. Tại đây, do ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn, Đồng đã ra tay sát hại chị O. Đồng đã dùng dao đâm 28 nhát ở vùng ngực và cổ chị O.



Công an lấy lời khai nghi Phạm Đặng Văn Đồng. Ảnh: Trần Hồng.

Sau khi gây án, Đồng chóng tẩu thoát, tìm đường chạy trốn vào miền Nam, nhưng không ngờ bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng bắt giữ.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 10/10, chị Lê Thị O được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ.

Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Theo người dân địa phương, chị O là người phụ nữ sống đơn thân và đã có 2 người con.