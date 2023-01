Ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của VCB đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ. Ảnh: VCB



Nhóm "Big 4" gây bất ngờ

Gây chú ý trong quý IV/2022 là lợi nhuận của Vietcombank (VCB). Ước tính của SSI Research, VCB dự kiến đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong năm 2022, tăng gần 40% so với cùng kỳ. LNTT quý IV/2022 của VCB sẽ đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ).

Kết quả tăng trưởng lợi nhuận vượt trội của ngân hàng được thúc đẩy bởi mức NIM tiếp tục được cải thiện nhờ mức tăng trưởng tín dụng vượt tăng trưởng huy động (19% so với 9%) và chất lượng tài sản vẫn được kiểm soát tốt.

Cũng thuộc nhóm "Big 4", SSI Research kỳ vọng BIDV (BID) sẽ đạt 5,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV/2022, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 88~90% so với cùng kỳ, nhờ chất lượng tài sản được kiểm soát và tỷ lệ NIM tăng lên. Tăng trưởng tín dụng và huy động dự kiến lần lượt đạt 12,7% và 9% vào cuối năm.

SSI Research dự kiến LNTT của STB đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trong quý IV/2022 (tăng 63,5% so với cùng kỳ)

Còn tại Vietinbank (CTG), SSI Research đưa ra dự báo lợi nhuận cả năm của CTG sẽ đạt 21,2~21,4 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Điều này có nghĩa là lợi nhuận trong quý IV/2022 của CTG sẽ đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ).

"Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 lần lượt là 10,7% và 5,1% so với đầu năm. Chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ tận dụng hết hạn mức tín dụng được phân bổ (12,7%) vào thời điểm cuối năm", chuyên gia SSI Research, nêu.

Lợi nhuận nhóm NHTM phân hóa mạnh

Tại ACB, nhà băng này mới được NHNN cấp bổ sung hạn mức tín dụng vào đầu tháng 12/2022, do đó SSI Research dự báo dư nợ tín dụng và huy động sẽ tăng vừa phải so với quý trước.

"Với tỷ lệ nợ xấu dự báo được kiểm soát tốt ở mức thấp hơn 1% và dư nợ cho vay tái cơ cấu tiếp tục giảm trong quý IV/2022, chúng tôi cho rằng ngân hàng có thể ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng cho các khoản vay tái cơ cấu do ảnh hưởng của Covid-19. Trong quý IV/2022, ACB có thể hạ lãi suất cho vay để tận dụng hết hạn mức tín dụng được NHNN phân bổ, do đó NIM sẽ giảm so với quý III/2022.

Theo đó, LNTT quý IV/2022 của ACB có thể đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng (tăng 16,3% so với cùng kỳ), mang lại LNTT cả năm 2022 khoảng 17 nghìn tỷ đồng (tăng 41,9% so với cùng kỳ)", chuyên gia SSI Research dự báo.

Ở nhóm các NHTM, lợi nhuận trong quý IV/2022, do nhiều nguyên nhân khiến lợi nhuận nhóm này phân hóa, như: Thu nhập ngoài lãi chậm lại theo khó khăn chung của thị trường bất động sản và chứng khoán. Trong đó, thu nhập từ mảng môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư chịu tác động tiêu cực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Chưa kể, khi thanh khoản của thị trường bất động sản bị tắc nghẽn đã gây khó khăn cho ngân hàng trong việc thanh lý tài sản thế chấp là bất động sản để thu hồi nợ ngoại bảng. Mặc dù quỹ dự phòng của các ngân hàng đang khá dày và chất lượng tài sản tương đối ổn nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi thị trường bất động sản khó khăn. Ngoài ra, nợ xấu của ngành ngân hàng sẽ tăng khi các động thái kiểm soát tín dụng khiến doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận nguồn vốn.

Tại MSB, LNTT quý IV/2022 ước sẽ đạt 1,2~1,3 nghìn tỷ đồng, nhờ NHNN nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng hơn 6% vào đầu tháng 12.

Việc NHNN nới hạn mức tăng trưởng tín dụng đã giúp MSB đạt mức tăng trưởng tín dụng 16,5% vào năm 2022. SSI Research cho rằng NIM có thể giảm so với quý trước, trong khi tỷ lệ nợ xấu quý IV/2022 tăng so với quý III/2022 dưới tác động của việc lãi suất tăng cao.

Với Sacombank (STB), việc xử lý các khoản nợ tồn đọng sẽ là động lực chính để ngân hàng tăng lợi nhuận cốt lõi. Theo đó, SSI Research dự kiến LNTT của STB đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022 (tăng 63,5% so với cùng kỳ), giúp STB ghi nhận LNTT cả năm 2022 đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng.

Tại TPB, SSI Research dự báo NIM nhà băng này có thể tăng nhẹ trong quý IV/2022 (so với quý III/2022) do NHNN tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng, và LNTT đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng (tăng 26,2% so với cùng kỳ). Tỷ lệ nợ xấu có thể tăng, nhưng vẫn được kiểm soát dưới 1%.

Với VIB, SSI Research dự báo LNTT của nhà băng này sẽ đạt khoảng 2,8 nghìn tỷ đồng (tăng 4,3% so với cùng kỳ), do áp lực gia tăng đối với chi phí vốn và tỷ trọng cho vay mua nhà cao.

Trong khi đó, tại VPB, dự báo LNTT nhà băng này đạt mức khoảng 25 nghìn tỷ đồng cho năm 2022, tăng 73,5% so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2022, tăng trưởng sẽ duy trì ở mức cao tại ngân hàng mẹ (60~70% so với cùng kỳ) do tín dụng có thể tăng tốc vào cuối năm và tiến sát hạn mức tăng trưởng tín dụng 30% do NHNN cấp. Tuy nhiên, FeCredit nhiều khả năng vẫn đang trong thời kỳ tái cấu trúc nên lợi nhuận còn hạn chế.

Ở chiều ngược lại, HDB, OCB và MBB được dự báo có lợi nhuận sụt giảm trong quý IV/2022. Chẳng hạn tại MBB, SSI Research dự báo nhà băng này sẽ ghi nhận 22,7 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2022, tăng 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã giảm tốc trong quý cuối cùng của năm với LNTT đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này có thể được giải thích bởi việc ngân hàng thường tích cực xử lý nợ xấu và trích lập mạnh vào quý cuối cùng của năm.

Tương tự, tại OCB, LNTT trong quý IV/2022 dự kiến sẽ giảm đáng kể 22,8% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 1,35 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu là do gặp bất lợi từ hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ khi mà lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong năm 2022, cũng như giảm thu nhập phí thuần.

Còn tại HDB, nhà băng này dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra với LNTT đạt 10 nghìn tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ), điều này cũng có nghĩa là LNTT trong quý IV/2022 được dự báo không đổi so với cùng kỳ.