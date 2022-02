Long An: Bắt băng cướp giật trên đường phố địa bàn giáp ranh TP.HCM

Chiều 16/2, đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, vừa trao tặng giấy khen, thưởng nóng cho đội cảnh sát hình sự huyện Bến Lức do có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhóm chuyên cướp giật hoạt động giáp ranh gần địa bàn TP.HCM.