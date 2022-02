Cướp 200 nghìn đồng trong thang máy chung cư, nam thanh niên bị khởi tố

Hôm nay (15/2), trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đậu Tuấn (SN 1993; HKTT: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) về Tội cướp tài sản.



Đối tượng Nguyễn Đậu Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 4/02, chị P.T.B (SN 1990; trú tại Đông Anh, Hà Nội) đang đi thang máy trong chung cư CT3 thôn Bầu, xã Kim Chung thì bị một nam thanh niên đi theo sau tấn công và lấy chiếc ví chị B đang cầm, bên trong có hơn 200.000 đồng.

Sau đó đối tượng bỏ chạy theo đường cầu thang bộ, còn chị B đi thang máy xuống tầng 1 và hô hoán mọi người xung quanh. Thấy vậy lực lượng bảo vệ chung cư đã chặn giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Đậu Tuấn (SN 1993; HKTT: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.