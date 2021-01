Long An: Bất ngờ khi nhiều hộ dân "biến" nhà người ở thành nhà nuôi "chim tiền tỷ"

Qua rà soát, đánh giá, đa phần các nhà nuôi, dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Long An mang tính tự phát, phong trào, chưa có định hướng phát triển dài hạn.

Nuôi chim yến ở tỉnh Long An vẫn mang tính tự phát

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An, từ số liệu thống kê gần đây, trên địa bàn tỉnh có 533 nhà nuôi yến, tổng diện tích là 160.130m2, ước số lượng đàn yến là 255.235 con, ước sản phẩm là 2.150kg tổ yến/năm. Trong đó, số nhà yến đang khai thác là 176 nhà (chiếm 33%) và chưa khai thác là 357 nhà (chiếm 67%).

Qua khảo sát, đánh giá cho thấy, nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý xây nhà nuôi chim yến trong khu dân cư không có giấy phép xây dựng do hiện nay chưa có quy định thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà yến (209 nhà, chiếm 39%). Nhiều người nuôi còn tự ý cải tạo, thay đổi công năng nhà ở thành nhà nuôi chim yến.

Hầu hết nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Long An chưa thực hiện các hồ sơ bảo vệ môi trường (số nhà có hồ sơ môi trường là 39 nhà, chiếm 7,3%); số nhà yến có trang bị dụng cụ đo âm thanh là 210 nhà (chiếm 39,4%); số nhà yến có thực hiện việc khử trùng là 177 nhà (chiếm 33,2%).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, qua thống kê trên cho thấy số lượng nhà yến phát triển rất nhanh qua các năm. Tuy nhiên, việc dẫn dụ, gây nuôi này còn mang tính tự phát, phong trào, chưa có định hướng phát triển dài hạn. Do đó, việc quản lý an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn cho con người chưa được bảo đảm./.