Long An: Bắt tạm giam 2 đối tượng vừa hát vừa hít ma túy trong phòng karaoke

Nguyễn Khắc Tính (22 tuổi) và Nguyễn Thế Lâm Bằng Phi (23 tuổi, cùng ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị bắt để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke. Ảnh: CACC

Chiều 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Tính (22 tuổi) và Nguyễn Thế Lâm Bằng Phi (23 tuổi, cùng ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 2h ngày 20/3, công an phường 4, TP.Tân An kiểm tra hành chính cơ sở karaoke tọa lạc trên đường Lê Hữu Nghĩa, phường 4.

Khi vào phòng VIP 4, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Tính và Phi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trên bàn, công an lập biên bản thu giữ nhiều loại ma túy hiệu Ketamine, Ketamine và MDMA còn chưa sử dụng.

Bước đầu, Tính và Phi khai nhận, đã hùn tiền mua số ma túy nói trên đem đến quán karaoke để tổ chức sử dụng.

Dù điện cho nhiều bạn quen tới hát chơi nhưng ai cũng từ chối do đêm đã khuya. Chỉ có hai người nên 2 đối tượng này thay phiên nhau người ca, người còn lại hít ma túy.