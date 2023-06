Long An: Bị phạt vì không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, đại diện doanh nghiệp nói gì?

UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp do sai phạm trong lĩnh vực bất động sản với tổng số tiền 780 triệu đồng. Theo đó, 2 doanh nghiệp trên đã không bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Cụ thể, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (địa chỉ tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại hai dự án Khu dân cư Trần Anh Riverside và Khu dân cư Trần Anh Riverside 2 ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Cơ quan chức năng áp dụng mức phạt mỗi dự án 260 triệu đồng, tổng cộng là 520 triệu đồng.

Một doanh nghiệp đang triển khai thi công tuyến giao thông đi vào khu dân cư. Ảnh: Thiên Long

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) vì hành vi không dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định.

Công ty TNHH Hải Sơn là chủ đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại chợ mới Bến Lức, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức được UBND huyện Bến Lức phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án Khu dân cư - Thương mại chợ mới Bến Lức.

Quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, Công ty TNHH Hải Sơn đã không dành 20% diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. Vì vậy, UBND tỉnh Long An đã quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hải Sơn với số tiền 260 triệu đồng.

UBND tỉnh Long An cũng buộc 2 doanh nghiệp ngoài nộp phạt, phải thực hiện biện pháp khắc phục là bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Nếu các đơn vị không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian qua, cơ quan chức năng tăng cường việc rà soát thực hiện quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của doanh nghiệp, mục tiêu phát triển nhà giá rẻ - nhà ở xã hội cho người lao động.

Thi công dự án tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo quy định hiện nay, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại 1 hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại 2 và loại 3 phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp cũng đang gặp phải một số vướng mắc, chủ yếu liên quan đến pháp lý.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Công ty TNHH Hải Sơn cho biết từ khi được chấp thuận chủ trương dự án, đến nay doanh nghiệp mới triển khai bồi thường, giải phóng được 30% diện tích. Doanh nghiệp chưa có đất sạch 100% để triển khai đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội. Trước yêu cầu khắc phục của UBND tỉnh Long An, Công ty Hải Sơn cho biết sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để thực hiện quỹ đất nhà ở xã hội trong thời gian tới. Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An từ chối trả lời vấn đề này.

Lãnh đạo một công ty bất động sản đang phát triển tại địa bàn tỉnh Long An cho biết nhiều năm nay, vấn đề pháp lý khiến việc phát triển dự án của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nhiều chủ đầu tư đã bán và chỉ tập trung phát triển nhà ở thương mại. Quỹ đất về nhà ở xã hội thì doanh nghiệp không mấy mặn mà xây dựng hoặc tìm cách kéo dài thời gian để xin chuyển đổi mục đích quỹ đất.