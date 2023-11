Long An chào mời các tập đoàn công nghệ hàng đầu “thung lũng Silicon” đến đầu tư

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Long An đi thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Cuba từ ngày 5-18/11. Ảnh: T.Đ



Việc đoàn công tác tỉnh Long An đi thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Cuba cũng nhân dịp Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 sẽ diễn ra tại TP.San Francisco (Hoa Kỳ), nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ sau khi hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Đồng thời, củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các cơ quan, doanh nghiệp Cuba nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Theo đó, từ 11/11, tháp tùng đoàn của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Hội nghị cấp cao APEC, đoàn công tác tỉnh Long An và doanh nghiệp cùng đi sẽ có 5 ngày làm việc tại Hoa Kỳ với các nội dung: Tham gia tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, tham gia chuỗi các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, tham dự "Hội nghị gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ"…

Bên cạnh đó, đoàn sẽ thăm, chào xã giao Thị trưởng thành phố Oakland và Sacramento; làm việc với Phòng Thương mại San Francisco; các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại "thung lũng Silicon"; làm việc với một số tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp tại Los Angeles, San Jose và San Francisco; khảo sát các dự án công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics…

Trước đó, dự kiến từ 7-10/11, đoàn sẽ làm việc tại Cuba và tham dự "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba". Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Long An sẽ có buổi làm việc riêng với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng sẽ tham dự các hoạt động, như Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 39 (FIHAV 2023) - Hội chợ có quy mô lớn nhất Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê, nơi hội tụ trên 4.500 nhà triển lãm đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; khảo sát cơ hội đầu tư tại Đặc khu kinh tế phát triển Mariel - đặc khu kinh tế đầu tiên và duy nhất tại Cuba với nhiều ưu đãi hấp dẫn về thuế, đất đai, tài chính, lao động; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba.

Tỉnh Long An kỳ vọng, chuyến công tác lần này tiếp nối các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Long An, giúp Long An giới thiệu môi trường đầu tư đến gần hơn với các tập đoàn hàng đầu về công nghệ cao, hiện đại và mang tính lan tỏa mạnh mẽ nhằm đón đầu làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ và Cuba.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt cho doanh nghiệp tỉnh Long An mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác phát triển bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với Khu công nghệ Chungnam tại tỉnh Chungcheongnam-Do, Hàn Quốc, ngày 26/9/2023. Ảnh: T.Đ

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2022, quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 156.000 tỷ đồng, đứng đầu vùng ĐBSCL và xếp thứ 13 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 90,2 triệu đồng/người.

9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An thu hút được 141 dự án. Trong đó, trong nước có 59 dự án với số vốn 42.495 tỷ đồng, ngoài nước (FDI) có 82 dự án với số vốn 543,5 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI lên 1.200 dự án, với số vốn trên 10 tỷ USD, thuộc tốp 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng tốp 10/63 tỉnh, thành trong cả nước. Long An là tỉnh đầu tiên của vùng ĐBSCL được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại "Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An 2023" vừa diễn ra mới đây tại Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết,Long An sẽ phấn đấu mục tiêu xuất khẩu đạt 7,2 tỷ USD vào năm 2023 và phát triển xuất khẩu bền vững trong những năm tiếp theo.