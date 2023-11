Long An: Công ty hoạt động gần 3 năm nhiều vi phạm, dân "tố" chính quyền mới biết

Ngày 6/11, thông tin từ UBND huyện Đức Hòa (Long An) cho biết: Quyền chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Phong vừa ký ban hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với công ty TNHH Kiều Tân Long An do phát hiện nhiều vi phạm qui định.

Công ty TNHH Kiều Tân Long An do ông Nguyễn Đào Duy Tân làm Giám đốc điều hành.

Công ty TNHH Kiều Tân Long An địa chỉ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An đóng cửa do vi phạm phải di dời. Ảnh: Thiên Long

Theo hồ sơ, ngày 10/10, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa phối hợp xã Đức Hòa Đông kiểm tra Công ty TNHH Kiều Tân Long An địa chỉ tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông.

Công ty này hoạt động sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa, mua bán và lưu chứa hạt nhựa, thời điểm kiểm tra có 20 tấn hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh công suất hoạt động từ 3-4 tấn ngày.

Cơ quan chức năng huyện lập biên bản do không có giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: Quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước…

Thông báo của của Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An) đối với công ty TNHH Kiều Tân Long An. Ảnh: Thiên Long

Nhà xưởng hiện tại được xây dựng trên thửa đất số 1.200 tờ bản đồ 22 loại đất cây lâu năm (CLN) tổng diện tích xây dựng 2.329 m2 được cho là trái phép. Công ty còn sử dụng một giếng nước khoan khai thác mỗi ngày để phục vụ sản xuất. Giếng này chưa được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép

Giám đốc công ty chấp nhận tháo dỡ, di dời đến địa điểm khác trong vòng 7 ngày.

Ngày 19/10, đoàn kiểm tra đến làm việc với công ty, xác định đơn vị này đã dừng hoạt động di dời toàn bộ máy móc thiết bị sản xuất, các sản phẩm nhựa và nhựa thành phẩm.

Căn cứ vào tính chất vi phạm, UBND huyện Đức Hòa quyết định xử phạt lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với hai hành vi: Không có giấy phép môi trường theo qui định, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất không có giấy phép…

Tuy nhiên, điều một số người dân xã Đức Hòa Đông bức xúc là việc lãnh đạo xã để Công ty Kiều Tân Long An hoạt động trái phép trên địa bàn từ 4/1/2021 đến ngày 10/10/2023, khi bị dân phản ánh huyện Đức hòa mới biết và xử lý.

"Xây nhà xưởng, mở công ty gần 3 năm sản xuất gây ô nhiễm, vi phạm nhiều lĩnh vực vậy mà từ UBND xã đến huyện không hề hay biết là chuyện không hề bình thường. Dân phát hiện tố giác, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phạt xem như xong, còn cán bộ quản lý thì xử lý thế nào?", một người dân tại xã Đức Hòa Đông cho biết.