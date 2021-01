Long An: Giã từ cây lúa, nông dân thành phố này trồng cây gì để nông thôn cửa ngõ miền Tây bừng sáng

Phát biểu tại lễ công nhận TP.Tân An (Long An) hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 9/1 tại Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao việc TP.Tân An chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thành công.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà cả hệ thống chính trị và nhân dân TP.Tân An đã đạt trong xây dựng nông thôn mới

Nông nghiệp công nghệ cao

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ chuyển đổi thành công từ trồng lúa sang cây trồng công nghệ cao, chất lượng cao, đặc biệt là thanh long, rau màu… đã góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn rõ rệt.

Hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn TP.Tân An đạt hơn 58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2% (năm 2019).

Đồng quan điểm với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Rạng - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Tân An cho rằng, những năm qua, chính cây thanh long đã giúp khu vực nông thôn TP.Tân An hoàn thành sớm tiêu chí thu nhập trong chương trình nông thôn mới của TP.

"TP.Tân An đã hoàn thành Chương trình nông thôn mới, nhưng tôi ấn tượng nhất với 2 tiêu chí: Giao thông và Thu nhập. Góp phần nâng cao thu nhập cho người dân là nhờ cây thanh long đi tiên phong", ông Rạng khẳng định.

Theo UBND TP.Tân An, năm 2019, diện tích trồng thanh long trên địa bàn TP đạt 781 ha, tăng 756 ha so với năm 2011. Trong đó, diện tích cho trái hơn 600 ha, sản lượng đạt hơn 8.500 tấn. Lợi nhuận bình quân 150 - 200 triệu đồng/ha/năm.

Thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ven đô, việc sản xuất thanh long đang được TP hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng mô hình ủ phân hữu cơ từ nhánh thanh long, ứng dụng phân bón hữu cơ...

Với rau màu, TP đã quy hoạch phát triển cây rau màu các loại chủ yếu tại xã Lợi Bình Nhơn, xã An Vĩnh Ngãi và phường Khánh Hậu.

Ngành điện hỗ trợ xây dựng vùng thanh long công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, phần lớn diện tích rau của TP được sản xuất theo chuẩn VietGAP. Năm 2019, tổng diện tích rau màu của TP.Tân An là 160 ha. Sản lượng rau đạt 2.560 tấn. Lợi nhuận bình quân đạt 90 triệu đồng/ha.

Tập trung phát triển sản xuất

Bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (xã Lợi Bình Nhơn) cho biết, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đường giao thông được nâng cấp, cải tạo nên việc đi lại thuận lợi; nhà văn hóa, trạm y tế, trường học được xây dựng khang trang;…

"TP.Tân An đã có thêm nhiều hộ khá giả với những mô hình kinh tế mới có hiệu quả. Chúng tôi rất phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương", bà Thủy bộc bạch.

Tại lễ công nhận, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, TP.Tân An được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Phó Thủ tướng cũng đặt ra mục tiêu, TP.Tân An và tỉnh Long An cần tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, cần tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

TP cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, giữ gìn những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa...

Bộ mặt nông thôn TP.Tân An khởi sắc sau 9 năm làm nông thôn mới

Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn TP.Tân An đã thay đổi rõ rệt, với 100% đường giao thông được nhựa hóa, bê-tông hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, hơn 77% người dân có nước sạch. Kinh tế của TP.Tân An đang phát triển ổn định theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ.