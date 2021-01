Long An: Giúp hộ nghèo vay vốn "giá rẻ" để trồng rau, nuôi gà mà nhanh khấm khá

Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thanh Thúy (ở xã Long Khê, huyện Cần Đước) do thiếu vốn làm ăn nên cuộc sống khó khăn. Năm 2018, được Hội ND cho 30 triệu đồng từ Quỹ HTND T.Ư Hội NDVN uỷ thác, bà mạnh dạn đầu tư trồng 2.000m2 rau an toàn. Sau 1 năm, bà lấy lại được tiền vốn ban đầu. Hiện nay, bình quân mỗi năm, bà lãi trên 30 triệu đồng.



Tương tự, ông Nguyễn Văn Bẫn (ngụ xã Tân Lân) cũng được Hội ND huyện Cần Đước tạo điều kiện vay vốn từ nguồn Quỹ HTND huyện với số tiền 20 triệu đồng. Số vốn này cộng thêm tiền vay mượn của người thân, ông đầu tư nuôi gà đẻ. Từ chăn nuôi nhỏ, lẻ, đến nay, ông mở rộng quy mô, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm...

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Cần Đước đã đầu tư trồng rau an toàn hiệu quả. Ảnh: K.T

Ông Trần Văn Chêm - Chủ tịch Hội ND huyện Cần Đước cho biết: Nguồn Quỹ HTND được huy động từ hội viên, nông dân, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thông qua nguồn quỹ này, các chi hội nông dân bình xét cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất.

Được hỗ trợ vốn, nông dân huyện Cần Đước tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội ND phát động. Đáng chú ý, hàng năm, số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện đều tăng. Đến nay, toàn huyện có trên 9.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Trần Quốc Toản - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An cho biết: Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, vận động, tăng trưởng phát triển nguồn vốn Quỹ HTND ở tất cả các cấp. Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 41 tỷ đồng, cho 1.915 lượt hộ hội viên, nông dân vay thực hiện 75 dự án. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt chiếm nhiều nhất có 61 dự án (chiếm 81%); còn lại là lĩnh vực chăn nuôi, dự án thủy sản. Năm 2020, ngân sách tỉnh cấp bổ sung 5 tỷ đồng cho Quỹ HTND hiện đang triển khai 11 dự án cho 131 hộ vay. Hầu hết các dự án đầu tư đều phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như lợi thế của các địa phương.