Long An: Học sinh đi xe đạp điện bị tai nạn, tử vong

Chiều 13/5, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm, điều tra nguyên nhân học sinh tử vong trên Quốc lộ 62.

Tai nạn giao thông làm một học sinh tử vong tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tài xế Lê Xuân Tài (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 63H-021.36 lưu thông trên Quốc lộ 62 hướng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường về TP.Tân An, Long An.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ùn ứ giao thông cục bộ tại Quốc lộ 62. Ảnh: Thiên Long

Đến khu vực ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An, xe tải va chạm xe đạp điện do em D.M (13 tuổi) chở theo em N.Q. (học sinh Trường THCS xã Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An) làm cả hai văng khỏi xe té ngã xuống đường.

Chấn thương đầu quá nặng, em D.M. tử vong tại chỗ, em N.Q. chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Tài xế ô tô tải có mặt tại hiện trường, chờ cơ quan chức năng tới xử lý.