Anh Nguyễn Tấn Lợi (31 tuổi, ngụ ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây) đến uống nước ở khu vực ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây bị đâm tử vong. Ảnh: Thiên Long

Chiều 18/9, Công an huyện Đức Hòa cho biết, hai anh em tên Lý Hùng (30 tuổi) và Lý Hiếu (28 tuổi), cùng ngụ ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa đã đến Công an trình diện do liên quan trong vụ gây ra án mạng chết người.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 17/9, anh Nguyễn Tấn Lợi (31 tuổi, ngụ ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây) đến uống nước ở khu vực ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây. Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với 2 anh em Lý Hùng, Lý Hiếu.

Thời điểm này, hai bên rời khỏi quán ra đường đứng nói chuyện, sau đó lao vào đánh nhau loạn xạ.

Đang đánh nhau, bất ngờ 1 trong 2 anh em của Lý Hùng rút dao đâm trúng ngực anh Lợi khiến anh té gục xuống đường bất tỉnh.

Anh Lợi được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại chỗ. Biết gây ra án mạng nghiêm trọng, cả 2 anh em Lý Hùng và Lý Hiếu đến công an huyện Đức Hòa tự thú.