Long An: Nam thanh niên đánh người đàn ông bán rau đến mức phải nhập viện

Chiều 2/7, UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, hiện công an xã đang lập hồ sơ để điều tra làm rõ vụ nam thanh niên cầm nón bảo hiểm đánh người đàn ông bán rau lề đường, gây chấn thương nặng vùng đầu, phải chuyển người này đi bệnh viện cấp cứu. Hiện đối tượng gây thương tích cho người khác đã bỏ trốn.

Anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cùng người dân đưa ông Nguyễn Văn Út (55 tuổi, ngụ xã Bình Đức) đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út (55 tuổi, ngụ ấp Kênh Ngay, xã Bình Đức, huyện Bến Lức) chở rau ra chợ khu vực đường giao thông xã Thạnh Đức để bán dạo cho khách. Tại thời điểm này, bên cạnh ông còn có một số người bán thịt cá, trái cây ngồi liền kề.

Nạn nhân Nguyễn Văn Út (55 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nhập viện huyện Bến Lức trong trái chấn thương nặng vùng đầu. Ảnh; Thiên Long

Do khách mua rau đậu xe trước chỗ một phụ nữ tên Yến (gần 60 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức) nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Lập tức, bà này điện thoại cho con trai chạy xe máy ra giải quyết. Chưa rõ sự việc, vừa đến nơi, nam thanh niên đã cầm nón bảo hiểm đập vào đầu ông Út nhiều lần, gây chấn thương nặng khiến ông bất tỉnh tại chỗ.

Đánh xong, đối tượng nổ máy lên xe bỏ trốn, nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu.

Do biết được hoàn cảnh của ông Út khá nghèo, số lượng rau còn nhiều, một số người ra ngồi bán tiếp, thu được 590.000 đồng rồi đem sang bệnh viện gởi cho gia đình ông Út. "Hành vi côn đồ cần phải làm rõ để xử lý, hiện chúng tôi đang vận động người thân kêu gọi đối tượng có mặt tại công an xã để lập hồ sơ", đại diện Công an xã Thạnh Đức cho biết.