Nhóm thanh niên nửa đêm vác kiếm "đánh võng" mặt đường, đuổi đánh người chỉ vì ngứa mắt

Ngày 22/5, Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) nhận được đơn trình báo của Nguyễn Đức L., SN 2002, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Phùng Minh P., SN 2004, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, về việc bị một nhóm đối tượng chặn đánh vào rạng sáng 22/5 trên đường Trần Khánh Dư. Quá trình bỏ chạy, hai thanh niên này đã làm rơi 1 chiếc điện thoại di động iPhone 14 và 1 chiếc nhãn hiệu iPhone 12.



Sau khi các đối tượng bỏ đi, P. và L. đã quay lại hiện trường thì tìm thấy chiếc iPhone 14, chiếc iPhone 12 không thấy đâu. Nhận đơn tố giác, Công an phường Phan Chu Trinh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức điều tra, truy xét.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và đưa về trụ sở các đối tượng có liên quan... Bước đầu, cơ quan công an xác định: Khoảng 19h ngày 21/5, khi Phùng Văn Tuấn, SN 2004, trú tại thị trấn Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Kiều Minh Nguyên, SN 2003, trú tại số 20 ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang ở nhà Nguyên thì một đối tượng tên Bùi Đức Mạnh điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh tím than, không đeo BKS đến rủ Tuấn đi chơi.

Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khi Mạnh đến có cầm 1 chiếc balo màu trắng, bên trong để nhiều vỏ chai bia, nước ngọt bằng thủy tinh. Tại đây, Mạnh gọi cho Bùi Quốc Hảo, SN 2003, trú tại xã Hương Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ rủ đến nhà Tuấn. Một lát sau, Hảo chở theo Phùng Minh Dũng, SN 2008, ở cùng quê, có mặt và cầm theo kiếm.

Các đối tượng để kiếm ở nhà Nguyên rồi cùng nhau 'lượn' phố nhưng Nguyên không đi. Khi cả nhóm gồm Tuấn, Hảo, Mạnh, Dũng đi đến Ngã Tư Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thì gặp Đại, Hoàng, Đạt nên tất cả nhập hội. Trên đường đi, Tuấn nhắn cho Nguyên dặn mang theo 2 thanh kiếm và hẹn gặp nhau tại cây xăng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

23h cùng ngày, Nguyên chở theo Mai Đình Trung, SN 2003, trú tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tới điểm hẹn, trong khi đó, Tuấn gọi tiếp cho Ngô Việt Hoàng, SN 2004, trú tại thôn Phú Lợi, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội rồi tất cả lên xe hướng về quận trung tâm.

Nhóm thanh niên trên vít ga vượt đèn đỏ, đi với tốc độ khoảng 70km/h theo các tuyến phố Yên Lãng - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt - Trần Khát Trân - Cơ đê 401 - Yên Phụ.

Đi gần đến cây xăng Trần Quang Khải thì có 2 xe máy do Nguyễn Đức L. chở Phùng Minh P. cùng đi với 2 thanh niên khác từ phía sau vượt lên lạng lách với tốc độ 80km/h, tạt đầu xe, gạt chân chống tóe lửa. Thấy vậy, Tuấn cùng nhóm bạn đuổi theo, dùng vỏ chai thủy tinh ném. Khi đi qua ngã ba Tràng Tiền - Trần Khánh Dư thì cả nhóm đuổi kịp xe máy của L. liền chặn đầu, giơ kiếm ra dọa, rồi nhảy xuống đấm đá, phá xe máy đối phương.

Thời điểm bị đánh, 2 nạn nhân bị rơi điện thoại, tuy nhiên chỉ tìm thấy chiếc iPhone 14. Chiếc iPhone 12 được xác định do Nguyễn Việt Hoàng nhặt được và giữ lấy với mục đích nhờ phá khóa để sử dụng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phùng Văn Tuấn, Kiều Minh Nguyên, Ngô Việt Hoàng và Bùi Quốc Hảo về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 - Bộ luật Hình sự.