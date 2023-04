Chiều 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoài (SN 2003), Võ Đăng Khoa (SN 2003, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp), Trương Anh Khoa (SN 2001, trú tại tỉnh Tây Ninh) và Dương Minh Nhí (SN 2004, trú tại tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích - theo BVPL.

3 bị can vụ đánh người trọng thương vì mâu thuẫn món nợ... 90 nghìn đồng, tại cơ quan công an. Nguồn: BVPL

Thông tin cụ thể vụ đánh người trọng thương vì mâu thuẫn món nợ... 90 nghìn đồng từ congan.com.vn: Thời gian trước, Hoài có nợ anh T.N.L.V (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Phước) số tiền 90 nghìn đồng. Có lần gặp nhau, Hoài bị anh V chửi bới.

Bực tức, Hoài điện cho Trương Anh Khoa nhờ đánh anh V để trả thù. Lúc 17 giờ ngày 22/4, Hoài cùng với Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí đến trước cổng công ty (thuộc Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời) nơi anh V làm công nhân để chờ.

Khi thấy anh V ra khỏi công ty, 3 đối tượng Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí xông vào đánh. Trước sự bất ngờ, anh V bỏ chạy, Hoài cùng cả nhóm đuổi theo. Cứ thế, các đối tượng dùng gậy sắt, mũ bảo hiểm… đánh đập làm anh V bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, 4 đối tượng rời khỏi hiện trường. Đến 3 giờ ngày 23/4, Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí đến Công an xã Phước Đông đầu thú.

Đối tượng Trần Văn Hoài. Nguồn: congan.com.vn

Đến ngày 26/4, qua truy xét, Công an huyện Bến Cầu bắt giữ Hoài.

Hiện vụ việc Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.