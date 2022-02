Long An: Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức đá gà 'độ', thu giữ trên 400 triệu đồng

Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT công an huyện Thủ Thừa (Long An) đang khẩn trương lấy lời khai từng đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà "độ”. Đây được xem là vụ án cờ bạc lớn nhất tỉnh vừa được công an huyện này xóa sổ từ đầu năm đến nay.