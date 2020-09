Luật sư bào chữa nói về thông tin gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại để chữa bệnh

Ngày 18/9, trước một số thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để chữa bệnh, PV Dân Việt đã trao đổi với luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM), bào chữa cho bị can Nguyễn Đức Chung đã thông tin.

Cụ thể, một số thông tin cho rằng ông Nghĩa đã nói: "Gia đình ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đang làm thủ tục xin cho ông Chung được áp dụng biện pháp cho tại ngoại để chữa bệnh ung thư. Theo nguyện vọng của gia đình cơ quan tố tục sẽ xem xét, quyết định cho tại ngoại...".

Ngày 28/8, Bộ Công an đã quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. (Trong ảnh: Người dân theo dõi quá trình khám xét nơi ở ông Nguyễn Đức Chung tại phố Trung Liệt, Hà Nội)

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt qua điện thoại, Luật sư Trương Trọng Nghĩa nói: "Những vấn đấy là không đúng. Bởi vì tôi chưa bao giờ trả lời phỏng vấn báo nào về vấn đề này cả".

PV Báo Dân Việt tiếp tục đặt vấn đề về việc "gia đình ông Chung (Nguyễn Đức Chung) có "xin tại ngoại" cho ông Chung hay không?, luật sư Trương Trọng Nghĩa nói: "không có thông gì về việc này".

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 28/8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Ngày 3/9, thường trực HĐND TP.Hà Nội quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2015 - 2021 với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng.

Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam 4 tháng về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ngày 4/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, đối với vụ việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung ngày 28/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Ngày 28/8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Theo ông Xô, Bộ Công an đã thông báo ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Đối với vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật, bộ đã chứng minh ông Chung có chiếm đoạt một số tài liệu bí mật và trong số các tài liệu này, "có một số tài liệu liên quan đến vụ Nhật Cường".

Đối với vụ Nhật Cường, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can về 4 tội danh gồm: Buôn lậu; vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 28 bị can, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, bị khởi tố cả 4 tội danh và hiện đang bỏ trốn, bị truy nã.

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, Bùi Quang Huy lấy tư cách pháp nhân của Nhật Cường để buôn lậu 260.000 điện thoại, thiết bị điện tử trị giá 3.200 tỷ đồng, thu lời bất chính 236 tỷ đồng. Ngoài ra, Huy đã lập sổ sách kế toán để che giấu các hoạt động phạm tội, trốn thuế khoảng 30 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra thấy có gói thầu số hóa của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội và đã làm rõ hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, với thiệt hại 19,8 tỷ đồng. "Trong việc này có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung" - ông Xô nói.