Luật sư sừng sỏ của Trump có cách chắc chắn lật ngược kết quả bầu cử?

Rudy Giuliani, luật sư riêng cho Tổng thống Donald Trump

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được các hãng truyền thông Mỹ tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 7/11, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa từ bỏ hy vọng về một nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump đến nay vẫn chưa nhượng bộ, từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và chiến dịch của ông đang theo đuổi các vụ kiện đòi kiểm phiếu lại ở Georgia và Wisconsin, cũng như nộp đơn kiện ở Michigan và Pennsylvania.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (19/11), luật sư riêng của ông Trump, Rudy Giuliani cho biết ở Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia và Arizona, n hóm pháp lý của chiến dịch của ông Trump đã phát hiện "nhiều hơn gấp đôi số phiếu cần thiết, có thể chứng minh là bất hợp pháp để lật ngược kết quả bầu cử".

Ông nói thêm rằng họ có 1.000 bản khai từ các công dân về những trường hợp gian lận và họ "đang nhận được nhiều hơn các bản khai mỗi ngày".

Những điều tôi đang nói với các bạn là một vụ gian lận quy mô lớn. Nó không hề nhỏ chút nào. "Nó đủ để lật ngược bất kỳ cuộc bầu cử nào. Thật đáng xấu hổ vì những gì đã xảy ra", ông Giuliani tuyên bố và nói thêm rằng ông Trump là nạn nhân của âm mưu từ hàng chục quan chức bầu cử Dân chủ nhằm giúp Biden được nhiều phiếu bầu hơn.

Theo Giuliani, Tổng thống đã cải thiện thành tích năm 2016 của mình ở các khu vực có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng "âm mưu" của hàng chục quan chức bầu cử đảng Dân chủ ở Detroit, Philadelphia, Pittsburgh và các thành phố lớn khác đã góp phần khiến ông Biden nhận được nhiều phiếu bầu hơn.

"Đây không phải ý tưởng cá nhân của 10 hay 12 quan chức đảng Dân chủ. Đây là một kế hoạch. Hẳn phải thật ngốc nếu không nhận ra điều đó", luật sư riêng của ông Trump tuyên bố với báo giới.

Ông Giuliani và luật sư Sidney Powell nói rõ rằng mục tiêu của họ là lật ngược kết quả ở một số bang mà Biden đang dẫn đầu hoặc đã được dự đoán là người chiến thắng.

Theo ông Giuliani, khoảng 100.000 phiếu bầu vắng mặt ở Wisconsin lẽ ra phải được coi là không hợp lệ vì không có đơn đăng ký. Tổng thống đắc cử Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump ở bang này với khoảng 20.000 phiếu bầu.

"Nếu chỉ kiểm số phiếu hợp pháp, Tổng thống Trump đã thắng Wisconsin", luật sự Giuliani nói.

Luật sư Powell thậm chí khẳng định các phiếu bầu đã bị thao túng từ nước ngoài để tạo lợi thế cho Joe Biden.

"Bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi thực tế là các phiếu bầu của chúng ta được kiểm ở Đức và Tây Ban Nha bởi một công ty thuộc sở hữu của những người có liên hệ với Chavez và Maduro", Giuliani nói, đề cập đến cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Công ty được Powell đề cập là công ty phần mềm bầu cử Smartmatic, được thành lập vào năm 2000 tại Florida bởi hai người gốc Venezuela. Chủ tịch của Smartmatic, Mark Malloch-Brown, nằm trong hội đồng quản trị Quỹ Xã hội Mở của tỷ phú George Soros.

Chủ tịch của công ty "là cộng sự thân cận và đối tác kinh doanh của George Soros, nhà tài trợ lớn nhất cho đảng Dân chủ, nhà tài trợ lớn nhất cho Antifa và nhà tài trợ lớn nhất cho biểu tình 'Mạng người da màu quan trọng'", Giuliani nói, đồng thời cáo buộc các trợ lý của Biden "dàn dựng vụ lừa đảo". "Họ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, như tất cả những kẻ lừa đảo khác, và chúng tôi đã bắt quả tang họ".

Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị nhiều nguồn, kể cả truyền thông bảo thủ, phản bác hoặc phủ nhận. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa cho biết không có bằng chứng về việc các đối thủ nước ngoài can thiệp vào phiếu bầu.

Về phía Joe Biden, bình luận về những tuyên bố trên, ông Michael Gwin, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử cho biết, ông đánh giá thấp màn thể hiện của luật sư Giuliani.

"Lại một hình ảnh nữa về Rudy Giuliani được phơi bày, như những lần xuất hiện mọi khi của ông ta, đó là sự vô lý trong những tuyên bố không có bằng chứng của Donald Trump về gian lận bầu cử", ông Gwin nói.

Người phát ngôn của Biden cho biết thêm nhiều tòa án, quan chức bầu cử ở cả hai đảng và cả những quan chức chính quyền Trump đều đã khẳng định những cáo buộc gian lận bầu cử là "sai sự thật".

"Dù Trump và Giuliani có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể lật đổ ý chí của người dân Mỹ, những người đã chọn Joe Biden làm Tổng thống tiếp theo", ông Gwin nhấn mạnh.