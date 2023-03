Năm ngoái đã có vụ ẩu đả giữa Will Smith và Chris Rock trên sân khấu của Lễ trao giải Oscar, còn năm nay, những cuộc chiến hậu trường tại Oscar lại là câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận. Sau sự cố năm ngoái, Lễ trao giải Oscar năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Hàn lâm hướng tới sự an toàn trong đêm 12/3 (giờ Mỹ).

Một đội ngũ quản lý khủng hoảng đã được bổ nhiệm. Jimmy Kimmel cũng được chọn làm MC, có lẽ vì "tay nghề" của anh trong việc xử lý vụ việc nhầm giải "La La Land" thay vì "Moonlight" năm 2017. Pha ứng biến khéo léo đã giúp nam MC có danh tiếng như một người dẫn chương trình an toàn.

Ban tổ chức của Oscar năm nay đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo Lễ trao giải năm nay gây ít tranh cãi hơn.



Lùm xùm đằng sau "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar 2023

Oscar lần thứ 95 sắp diễn ra. (Ảnh: IT).

Nhưng một cuộc chiến cho giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" đã gây ra những lời bàn tán không mấy vui vẻ cho ban tổ chức. Khi các đề cử được công bố vào tháng 1/2023, Andrea Riseborough được lựa chọn vào danh sách năm nay. Nữ diễn viên người Anh được cho là không xứng đáng với vai diễn trong bộ phim độc lập "To Leslie"; một số người đã đặt câu hỏi về cách thức mà cô đã giành được vị trí này.

Một số người khác cho rằng, sự góp mặt của cô đã làm cho hai nữ diễn viên da đen bị đẩy ra khỏi danh sách đề cử: Danielle Deadwyler trong phim "Till" và Viola Davis trong phim "The Woman King". CNN cho biết, sự việc này đã đặt ra câu hỏi về màu da của diễn viên có ảnh hưởng như thế nào khi tham gia tranh giải Oscar.

Viện Hàn lâm sau đó tiến hành điều tra về hành vi của ê-kíp làm phim "To Leslie", khi họ so sánh tài năng của Riseborough với Cate Blanchett, một hành vi bị cấm. Tuy nữ diễn viên người Anh không bị phạt nhưng rõ ràng, giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" đã có những tì vết. Thậm chí, những người đứng về phía Andrea Riseborough cho rằng, sự phản đối hướng về cô là do các hãng phim lớn bị hạ bệ bởi một bộ phim chỉ kiếm được 30.000 USD doanh thu cho đến nay.

Những lùm xùm về giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" vẫn chưa dừng lại. Trên trang cá nhân, Dương Tử Quỳnh bất ngờ chia sẻ một bài viết hy vọng các nhà bình chọn sẽ không trao thêm giải thưởng cho Cate Blanchett, người đã hai lần đoạt giải. Bài báo có tiêu đề: "Hai thập kỷ vừa qua, chỉ có nữ diễn viên da trắng đoạt giải "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Oscar".

Dương Tử Quỳnh nhanh chóng xóa bài đăng đó khỏi tài khoản Instagram cá nhân của mình, có lẽ vì nó vi phạm các quy tắc giống như những quy tắc đã dẫn đến việc điều tra Riseborough. Giữa tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Oscar Janet Yang cho biết, tổ chức sẽ xem xét đưa ra các quy định về chiến dịch quảng cáo của nhà sản xuất phim để đảm bảo phù hợp với bối cảnh mạng xã hội phát triển.

Cuộc đua tới chiếc tượng vàng danh giá đang hết sức căng thẳng. (Ảnh: IT).

Giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Best Actress) là một trong các giải thưởng quan trọng nhất của Lễ trao giải Oscar, đã được trao hàng năm kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 1929. Trong hơn một thế kỷ lịch sử của giải thưởng này, nhiều diễn viên nổi tiếng đã giành được giải thưởng quý giá này, bao gồm Bette Davis, Katharine Hepburn, Meryl Streep và Frances McDormand.

Tuy nhiên, nhìn chung, giải thưởng Best Actress đã gặp phải nhiều tranh cãi về tính công bằng và đa dạng. Đặc biệt, tới năm 2022, chỉ có hai diễn viên Mỹ gốc Á đoạt giải này là Anna May Wong và Miyoshi Umeki, còn nhiều diễn viên người da màu đã bị bỏ qua. Năm 2021, tất cả năm đề cử cho giải thưởng Best Actress đều là những diễn viên da trắng, gây ra nhiều tranh cãi và chỉ trích.

Tuy nhiên, giải thưởng Best Actress vẫn là một trong những giải thưởng quan trọng và uy tín nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh và đóng góp không nhỏ vào việc tôn vinh những tài năng nghệ thuật xuất sắc của các nữ diễn viên trên toàn thế giới.