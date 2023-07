Hiện giá lươn thịt (lươn nuôi) tại nhiều địa phương ÐBSCL đã giảm ít nhất từ 10.000-15.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Tại nhiều nơi, lươn thịt (lươn nuôi, da có màu vàng đẹp) được nông dân bán xô cho thương lái ở mức 95.000-97.000 đồng/kg.

Lươn nuôi theo mô hình không bùn ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) được tiểu thương thu mua để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Còn lươn tuyển lựa hàng loại 1 (cỡ 4-5 con/kg) có giá 110.000-120.000 đồng/kg. Giá lươn giảm do nguồn cung tăng và đầu ra xuất khẩu đang có phần chậm.

Thời gian qua, nông dân đẩy mạnh phát triển nuôi lươn, nhất là nuôi lươn theo mô hình nuôi không bùn, cho ăn bằng thức ăn công nghiệp nên nguồn cung lươn thịt đang rất dồi dào.

► Sau một thời gian tăng lên ở mức cao, giá trứng vịt tại nhiều tỉnh, thành vùng ÐBSCL đã giảm trở lại từ 2.000-5.000 đồng/chục so với cách nay khoảng 1 tháng.

Hiện trứng vịt tươi bán cho thương lái có giá 25.000-29.500 đồng/chục. Còn trứng vịt tươi bán lẻ tại nhiều nơi ở mức 30.000-38.000 đồng/chục. Giá trứng vịt giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ giảm so với trước, đặc biệt nhiều cơ sở sản xuất trứng muối đã không còn thu mua trứng vịt tươi như trước.

Trứng muối là nguyên liệu làm nhân bánh trung thu nên hằng năm bước vào các tháng gần thời điểm Tết Trung thu, nhu cầu trứng vịt tươi phục vụ làm trứng muối thường tăng cao.

Thương lái thu mua trứng vịt của người dân ở Cần Thơ.

► So với cách nay hơn 1 tuần, giá nhiều loại lúa, gạo tại vùng ÐBSCL tăng từ 100-200 đồng/kg và đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Lúa tươi OM 380, OM 5451 và OM 2517 đang được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức 6.500-6.800 đồng/kg. Giá lúa tươi OM 4900, OM 18 và Nàng Hoa 9 tại nhiều nơi ở mức 6.800-7.000 đồng/kg; lúa Ðài Thơm 8 ở mức 7.000-7.100 đồng/kg.

Còn giá nhiều loại gạo lức nguyên liệu đang ở mức 10.200-10.300 đồng/kg. Giá lúa gạo tăng do đầu ra xuất khẩu thuận lợi và giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng, với giá gạo 5% tấm ở mức 518 USD/tấn. Hiện nguồn cung lúa gạo hàng hóa cũng giảm so với trước do nông dân đã thu hoạch và tiêu thụ hết lượng lúa hàng hóa vụ hè thu 2023, còn lúa vụ thu đông chưa bước vào thu hoạch.