Lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, nhiều doanh nghiệp vẫn mòn mỏi chờ lao động

Trả lương cao, doanh nghiệp vẫn "ế" lao động

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại TP.HCM đã bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo ghi nhận tình hình tuyển dụng lao động vẫn khá im ắng. Nhiều doanh nghiệp công khai tuyển công nhân với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng… chưa có công nhân đến nộp hồ sơ.

Khu công nghiệp Tân Bình, Công ty TNHH Duy Thành thông báo tuyển các vị trí kỹ thuật xưởng, KCS, công nhân may 1 kim, vắt sổ, kansai, ủi… với mức lương lên đến 12 triệu đồng/tháng. Cạnh đó, nhà máy may An Phước (Tân Bình 1), thông báo cần tuyển dụng 500 cán bộ - công nhân viên ở các vị trí may, phụ, ủi… với mức thu nhập hàng tháng tới 12 triệu đồng.

Nhà máy máy An Phước (Tân Bình 1) tuyển dụng lao động với mức thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoàng Minh

Còn tại khu chế xuất Tân Thuận, Công ty TNHH Công nghiệp Đức Bổn cũng đang tuyển công nhân lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, thợ may, kỹ thuật thiết kế rập, thợ cắt… với tổng thu nhập hàng tháng được công bố đến 16 triệu đồng/tháng.

Các doanh nghiệp nằm ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, cũng đang rao tuyển công nhân với mức thu nhập hàng tháng trên 10 triệu đồng.

Thông tin về thu nhập lên đến 16 triệu đồng được doanh nghiệp công khai đăng tuyển lao động. Ảnh: Hoàng Minh

Công ty TNHH Việt Đức Garment (phường Tân Thới Nhất, Q.12) thông báo tuyển 100 công nhân may chuyên hàng jean với thu nhập hàng tháng đến 15 triệu đồng.

Tương tự, Công ty TNHH TMDV May thêu XK Thành Tín (phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức) cũng tuyển 100 công nhân may hàng vải jean với mức lương tới 12 triệu/tháng.

Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) cần tuyển công nhân vận hành máy dệt, máy hồ với thu nhập khoảng 13 triệu đồng/tháng.

Lương cao, chế độ đãi ngộ tốt doanh nghiệp vẫn thiếu lao động. Ảnh: Hoàng Minh

Đại diện bộ phận nhân sự Công ty TNHH TMDV May thêu XK Thành Tín, cho rằng: "Người lao động có nhiều kênh để tìm hiểu và nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng nên sau Tết chưa có nhiều công nhân trực tiếp đến doanh nghiệp nộp sơ. Mức thu nhập hàng tháng cao thì đều có những điều kiện đi kèm, do đó người lao động cần tìm hiểu kỹ công việc để có chọn lựa phù hợp".

Chế độ đãi ngộ tốt

Bảng thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp công bố rất rõ các chế độ đãi ngộ dành cho người lao động. Nhà máy may Jean (Công ty CP Quốc tế Phong Phú, TP.Thủ Đức) công bố: Thưởng chuyên cần, xăng xe, nhà trọ: 1,2 triệu đồng/26 ngày công. Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi hỗ trợ 100.000 đồng/bé/tháng; lì xì đầu năm 500.000 đồng.

Nhà máy may An Phước (Tân Bình 1) công bố: Thưởng tuân thủ nội quy, năng suất; hỗ trợ tiền nhà trọ, giữ trẻ, cơm trưa, ốm đau, hiếu hỷ…

Công ty TNHH Duy Thành công bố rất cụ thể các chế độ phụ cấp cho người lao động như: Tiền chuyên cần 500.000 đồng/tháng; xăng + nhà trọ: 200.000 đồng/tháng, cơm trưa tại công ty. Để thu hút công nhân từng làm việc tại nhà máy giới thiệu người quen vào làm, công ty này thông báo: "Có tiền thưởng liên tục 6 tháng cho người giới thiệu công nhân mới".

Công ty TNHH Sản xuất Upgain VN tại khu chế xuất Linh Trung 1 thì công bố cả chục khoản phụ cấp và ưu đãi: Trợ cấp kỹ năng tay nghề 50.000-100.000 đồng/tháng, thưởng năng suất: 200.000-500.000 đồng/tháng, chuyên cần: 500.000 đồng/tháng, trợ cấp thâm niên: 100.000-350.000 đồng/tháng, nhà trọ 150.000 đồng/tháng, trợ cấp sinh hoạt 300.000 đồng/tháng, nuôi con nhỏ: 10.000-20.000 đồng/tháng; hỗ trợ khi không tăng ca: 400.000 đồng/tháng… Chính nhờ những khoảng trợ cấp này mà tổng thu nhập đơn vị này công khai để tuyển dụng công nhân nằm mức gần 10 triệu đồng/tháng.

Một số doanh nghiệp khác thì đưa ra chính sách hỗ trợ vé xe, tiền xe đối với công nhân ở tỉnh khi di chuyển đến TP.HCM làm việc. Công ty TNHH SaiGon Precision, chuyên sản xuất linh kiện cơ khí (Khu chế xuất Linh Trung 1) công khai: Hỗ trợ chi phí di chuyển lên TP.HCM làm việc cho công nhân, sắp xếp chỗ ở cho nhân viên ngay khi lên thành phố, hỗ trợ tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho công nhân…

Đại diện bộ phận nhân sự Công ty Nidec Tosok VN (Khu chế xuất Tân Thuận) cho biết, mức thu nhập của công nhân tại doanh nghiệp bình quân trên 8 triệu đồng/tháng kèm các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng chuyên cần… Ngoài ra, công ty còn có thêm các chế độ "khích lệ vào công ty": Ký hợp đồng đủ 1 tháng: 1 triệu đồng, sau 2 tháng: 500.000 đồng. Công nhân chưa có nhà trọ sẽ được công ty sắp xếp chỗ ở 2 tháng miễn phí, có nhà trọ được hỗ trợ tiền nhà tháng đầu 600.000 đồng…