"Lương tháng" vài chục triệu đồng từ việc lừa đảo bẳng thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên mạng

Ngày 31/12, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng gồm Nguyễn Tiến Dũng; Đỗ Văn Thảo (cùng SN 1993); Đặng Xuân Thắng (SN 1992); Phạm Văn Thắng (SN 1990) và Đặng Văn Dũng (SN 1992, cùng thường trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội; tạm trú tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Các đối tượng Đặng Văn Dũng (trái) và Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, các đối tượng đã thu, mua nhiều tài khoản Facebook ảo, phần mềm, tài khoản ngân hàng và nhiều thiết bị như máy tính cấu hình cao, điện thoại, thẻ sim…, từ nhiều đối tượng khác nhau. Sau đó, sử dụng phầm mềm để duy trì hoạt động của các tài khoản ảo và gia nhập các hội, nhóm đông thành viên trên mạng xã hội.



Sau đó, hằng ngày, các đối tượng tìm kiếm, sao chép, chỉnh sửa các bài viết, hình ảnh của các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ trên các hội, nhóm trên không gian mạng; thay số tài khoản nhận tiền, tên người thân của nạn nhân để khớp với thông tin tài khoản nhận tiền. Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm điều khiển tài khoản Facebook ảo tự động đăng tải bài viết lên các hội, nhóm đã gia nhập để kêu gọi tự thiện cho các nạn nhân.

Sau khi nhận tiền từ các nhà hảo tâm chuyển khoản, để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để rút trực tiếp tại cây ATM hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền trung gian để nạp tiền vào tài khoản cá nhân. Với thủ đoạn này, chỉ ngồi không thu nhập trung bình mỗi tháng của các đối tượng cũng lên tới vài chục triệu đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, Nguyễn Tiến Dũng, từ tháng 2/2022 đến khi bị bắt đã chiếm đoạt được 300 triệu đồng; Đỗ Văn Thảo từ tháng 10/2022 đến nay đã chiếm đoạt 30 triệu đồng; Đăng Xuân Thắng từ tháng 5/2022 đến nay đã chiếm đoạt 150 triệu đồng; Phạm Văn Thắng từ tháng 5/2022 đến này đã chiếm đoạt 30 triệu đồng; Đặng Văn Dũng từ tháng 4/2022 đến nay chiếm đoạt 250 triệu đồng.



Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Điều tra, mở rộng vụ án, A05 xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc kêu gọi từ thiện, Nguyễn Tiến Dũng còn thực hiện hành vi lừa đảo bằng việc giả mạo là nhân viên của các ngân hàng. Với thủ đoạn này, Dũng sử dụng tài khoản facebook ảo, tài khoản ngân hàng, thiết bị kỹ thuật…, để đăng tải các bài viết trên mạng xã hội quảng cáo về dịch vụ cho vay tín chấp của một số ngân hàng trong nước. Khi người bị hại tin tưởng, gọi điện thoại thì Nguyễn Tiến Dũng giả mạo là nhận viên các ngân hàng để tư vấn; đồng thời làm giả các giấy xác nhận của ngân hàng về việc hồ sơ vay vốn đã duyệt, yêu cầu người vay chuyển tiền cọc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên các thiết bị do các đối tượng sử dụng còn lưu trữ thông tin hơn 4000 tài khoản Facebook ảo được sử dụng để đăng tải các bài viết kêu gọi từ thiện.