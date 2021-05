Lý do các chuyên gia khuyên "không nên cấm con xem tivi, điện thoại trong mùa dịch Covid-19"

"Vừa qua Bộ TTTT đã có văn bản gửi địa phương rà soát để loại bỏ kênh không phù hợp với trẻ em. Mặt khác, tới đây Cục trẻ em sẽ phối hợp với cơ quan an ninh, Bộ TTTT, Bộ Công an thiết lập chương trình kiểm soát an ninh, an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng".



Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH).